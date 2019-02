@nosoyniangara: Ánimo. Llevamos veinte años luchando y no nos rendimos...

Desde tiempos inmemorables el pueblo venezolano ha sido luchador y aguerrido, es un pueblo noble, trabajado, tranquilo y amigable, lastimosamente desde hace 20 años con la llegada de la mal llamada revolución, todo eso fue cambio para darle paso a la división, al rencor, sembrando el odio entre los mismos hermanos venezolanos.

Gracias a esto, y a la crisis política, económica y social por la que atraviesa el país, muchas familias han emigrado, o se han separado por la diáspora venezolana..

Sin embargo, muchos son los ciudadanos que se han quedado en el territorio nacional, la lucha nacional e internacional continúa. El país no pierde las ganas, y sigue apoyando a las convocatorias por parte de la la oposición, más ahora con el nuevo líder con una nueva voz, representada por el presidente de la Asamblea Nacional, y presidente encargado, además reconocido por la mayoría de la comunidad internacional.

Los venezolanos recobraron la esperanza, pero a raíz de los sucesos con la ayuda humanitaria, muchos fueron los ciudadanos que perdieron el ánimo y han retomado la dea de irse del país.

Pero otros como muestro seguidor, Alexander Campos @camposalexan dice: "¡Claro que el desánimo y la desesperanza me acechan!, pero cuando siento la angustia de mi hijo menor al preguntarme que qué ha pasado hoy porque él no se quiere ir ni de Venezuela, ni de mi lado, me digo: no tienes vuelta atrás, tienes que hacer las cosas bien".

Leamos los comentarios generados a raíz de este tuit.

Msc. Glenis Leal @Glenisleal indica: "Yo tampoco me quiero ir, así que poco o mucho sigo esperando en Dios que recuperemos la paz y que mi familia regrese a casa".

Zolange Gonzalez @zolangegonzalez destaca: "No hay vuelta atrás".

Rafael Moreno @UnVnezolano redacta: "Nos toca seguir y darles ánimo a nuestros hijos".

Yulimar Martínez @yulim5r comparte: "Acá a nadie se le agüe el guarapo pues no hay motivos, el único perdedor es Maduro ya él estaba derrotado, si dejaba pasar la ayuda humanitaria esta vencido y si no la dejaba pasar como en efecto pasó, simplemente aceleró su salida".

JAlbertSB @JAlbertSB expresa: "La paciencia es una virtud que casi nunca se practica. Confía en Dios y el hará".

F & M academia @FyMacademia describe: "Sólo debemos tener fuerza y fe, pero sobre todas las cosas no dejar solos a nuestros hijos, sea como sea, ellos deben estar a nuestro lado. Pase lo que pase, debemos estar siempre con ellos. Seguir luchando y seguir confiando en que Dios todo lo puede".

Mercedes Murzi @MERCEDESMURZI declara: "Ánimo, esto no tiene vuelta atrás. Saldremos de esto. Júrelo!".

Si Se Puede @nosoyniangara responde: "Ánimo. Debemos sostenernos los unos a los otros. Éste pueblo lleva veinte años de lucha y no se rinde. Vamos a conseguir la libertad!".

