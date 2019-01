@monicabastardo: Ahora está de moda pedir la clave con el mayor descaro

Lamentablemente la tecnología en Venezuela se encuentra estancada como en la nación cubana, mientras que en otros países la rapidez y efectividad en relación con las compras es digna de admirar, en Venezuela sucede todo lo contrario; puntos de venta dañados, sin líneas y en algunos casos los comercios sólo reciben dinero en efectivo.

Para colmo de males, se ha puesto de moda solicitarle al cliente una información tan privada como la clave de su tarjeta de débito con la excusa de que “si se mueve el cable se cae la conexión” y de esta manera poder realizar cómodamente las famosas estafas.

Puede que si sea verdad y se caiga la conexión debido a que los puntos de venta de algunos locales se encuentran en grave deterioro y cuesta mucho dinero mandar a reparar estos aparatos electrónicos, pero de igual forma el comerciante que se considere honesto debería hallar alguna solución para comodidad y seguridad del cliente.

El comerciante debe tener en cuenta que no hay nada más incómodo que solicitarle su clave privada de TDD al cliente, esto es ilegal y fácilmente podría sufrir una multa y ser denunciado. Sin embargo, algunos tienen el descaro de repetir la clave gritándola a todo pulmón y exponiendo los cuatro códigos de seguridad a todo aquel que se encuentre en la cola. Otros con mayor cinismo hasta se molestan sino le dan la clave.

Por tal motivo, se le aconseja al cliente que por ninguna razón de su clave de seguridad en ningún establecimiento, no importa si el vendedor se molesta o le dice que “no puede mover el punto”, es preferible dejar de comprar a que le roben todo su dinero y su cuenta aparezca en cero o con saldo insuficiente.

Dígale al comerciante que le permita ingresar dentro del establecimiento para poder ingresar su clave y así no dejar que “el punto se mueva y se pierda la conexión” si el vendedor en verdad desea vender no deberá molestarse, pero si se molesta hágale caso a su intuición, sospeche de que quieren manipularle para robarle su dinero y despídase de aquel establecimiento (y si es posible, denúncielo a las autoridades pertinente).

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

El Periodista, Javier I. Mayorca @javiermayorca redacta: “Alerta. Algunos comercios aprovechan las compras de navidad para estafas. Están aplicando la técnica del "cable corto" para conocer su clave de tarjeta de débito. Y lo peor es que si no les dices la clave se molestan. Recuerde que esa información es privada”.

Nuestra seguidora, Neller R. M. @nellerlyn señala: “Llevo meses dando mi clave de la TDD a cuanto comercio voy, buhoneros y demás... el dinero no vale nada, No tengo nada en la cuenta así que no hay temor a que me roben lo que no tengo”.

La cuenta, El Trabajador @rabraca informa: “Lo peor es que ya muchos vendedores con punto, piden la clave y cuando le solicitas el teclado, se molestan”.

El Médico Ginecólogo, Dr. House@fredy3000 expresa: “Con cárcel deberían sancionar a comercios que estén pidiendo la clave de las tarjetas de débito del cliente. Ya el usuario la da sin mayor problema, en la caja de los mercados es lo más insólito porque todo el mundo que este cerca la escucha”.

La Médico Ginecoobstetra, Sobeira Valderrama @SobeValderrama opina: “Se molestan y son capaces de no vender si no les dices la clave. Ya eso se implantó”.

La Arquitecto, ClaudiaQuevedo@clodin2012 comunica: “Esto se ha puesto de moda en todos los comercios, especialmente los supermercados. Lo increíble es que la gente da la clave facilito. Igual en los estacionamientos privados”.

Nuestra seguidora, alondra adonay@AdonayAlondra comenta: “De lo que tienes que estar pendiente es de tus mensajes de texto de compras, anótelas y verifique que la secuencia se cumpla”.

La usuaria, Mónica Bastardo @monicabastardo escribe: “Ahora está de moda pedir la clave con el mayor desparpajo”.