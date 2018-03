@MiVzlaHeroica: Mosca con Gasolina de 95, contaminada con refrigerante

Desde el 21 de marzo del presente año se ha venido denunciando una situación irregular con la gasolina de 95 octanos distribuida en todo el territorio nacional, usuarios indican que el combustible se encuentra contaminado con un refrigerante y agua, otros señalan que viene con sedimentos y barro.

Fuentes ligadas a PDVSA alertaron tardíamente sobre las fallas en el combustible de 91, 95 y diesel. Está mezcla encontrada en la gasolina pone en grave peligro la vida del motor del vehículo, En Miranda y Valencia ya han reportado varios carros accidentados luego de haber surtido el tanque con 95 octanos.

La Estación de Servicio Don Blas, ubicada en la redoma de San Antonio de Los Altos, en el Estado Miranda fue una de las primeras en surtir la gasolina dañada a 50 vehículos. Los usuarios hicieron sus quejas por las redes sociales volviéndolas virales.

Otras estaciones de servicio también han recibido el polémico combustible, el área metropolitana, Guatire, Valencia, y aproximadamente unas siete bombas de gasolina más con el producto contaminado.

El directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Ivan Freites, dijo en entrevista a TalCual, que el problema pudo haberse originado en Carenero, ubicado en Higuerote, estado Miranda, que surte a la Gran Caracas y otras partes del país, por lo que presume que el combustible dañado podría provenir de aquí.

Cabe destacar que La E/S Don Blas de San Antonio de los Altos sólo está surtiendo gasolina de 91 octanos a raíz del grave inconveniente. Propietarios de la E/S se reunieron con los asesores legales y técnicos de Pdvsa acordando la posible asistencia que prestarán a los clientes afectados.

¿Ha sido víctima de la gasolina contaminada?

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

Nuestra seguidora, @SRAOBVIOLOGA redacta: “Si, se me echó a perder la bomba de gasolina, así sin aviso, son 45 millones de bolívares que no tengo, me destruyeron mi carro”.

La cuenta, UrbColinasLasAcacias @ColinasLAcacias informa: “Atención, reportan que en Chacao también había gasolina contaminada de 95 octanos, los carros perdían potencia y se apagaban a los 10 minutos, confirmar otros casos”.

Nuestro seguidor, @AereoMeteo @AereoMeteo señala: “Gasolina contaminada daña motores a vehículos en los Altos Mirandinos”.

El Ingeniero, Luis C. Suzzarini @lcsuzzarini indica: “Se recomienda usar de 91 octanos. No se sabe cuántas estaciones fueron surtidas con el combustible contaminado”.

Nuestra seguidora, Male @malede7 expresa: “Los carros no pueden moverse. Automáticamente la gasolina pasó al motor y dañó todo el Sistema”.

El usuario, el rey saul @5c431e1bc5004cf explica: “Uno cuidando el carro por los altos costos y le dañan el motor en segundos”.

La cuenta, MiVenezuelaHeroica @MiVzlaHeroica escribe: “Alerta Caracas y el interior, mosca con la Gasolina de 95, está contaminada con un anticoagulante, un refrigerante indicaron dueños de bombas”.

El tuitero, José A González @JoseAGonzlez8 dice: “Me paso lo mismo pero en una estación de gasolina en Porlamar. No tuve más remedio que bajar el tanque de gasolina, limpiarlo, cambiar filtro y limpieza de inyectores. ¿La causa? Gasolina contaminada con sedimentos y barro”.

El usuario, Larry @larry1955 argumenta: “Piche como el Gobierno”.

La cuenta, Rafael E. Guzmàn C @RafaelEGuzmnC opina: “No hay cauchos, repuestos caros, un cambio de aceite Bs 20.000.000 imagínense así como se viaja en un país petrolero y con gasolina contaminada”.