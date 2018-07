@mira_liz asegura: "En Venezuela hasta el más optimista se deprime"

Los venezolanos siempre han sido conocidos en el mundo por ser los seres humanos que poseen un su derroche de buen humor y trato amistoso. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, sufren hoy en día, de un desequilibrio emocional notorio, por la crisis económica, la violencia criminal y el agotador enfrentamiento del Gobierno contra toda oposición.

Según los resultados de un estudio realizado por de la Universidad Central de Venezuela, al menos 10 habitantes de los 24 estados en los que se divide Venezuela, han mostrado cambios drásticos en su vida cotidiana, sobre todo los que están asociados a su rutina nutricional, y las causas apuntan a un común denominador: la escasez, el alto costo de la vida y alteraciones abruptas en su calidad de vida, como soportar muchas horas en largas filas para comprar cualquier producto de consumo básico.

A eso se le suma el alto grado de inseguridad, la zozobra diaria por la búsqueda de medicinas, efectivo, o encontrarse con la sorpresa de que al llegar a sus puestos de trabajo, ya la oficina esté a punto de cerrar porque no pueden continuar manteniéndola, por consiguiente usted queda cesante.

Pero el dicho popular que reza: "El venezolano es del tamaño de las circunstancias que se le presentan", por ello aquí les dejamos algunas técnicas que se pueden poner en práctica para evitar caer en depresión, por ejemplo:

1-Hacer ejercicio o practica algún deporte, sea cual sea, eso mantiene alerta al ser humano.

2- Debemos descansar mínimo 8 horas al día, el sueño es reparador del sistema nervioso.

3- Escucha música ya que ella es fuente de alegría y estimula la producción de endorfinas, unos neurotransmisores que nos hacen sentir relajados y más felices.

4- Tomar el sol, no es recomendable estar encerrados todo el tiempo, eso alimenta la depresión, además los rayos ultravioletas aumentan la producción de la serotonina, importante para nuestro cuerpo.

5- Disponerse a socializar con personas afines, eso ayuda a la autoconfianza y al apoyo emocional

6-Busca un hobby intente involucrarte en actividades en las que disfrute y disminuya la presión y los compromisos.

Es muy importante tener en cuenta que para superar la depresión tendrá que estar decidido a vencerla, pues ese impulso de salir adelante será quien te lleve nuevamente a los senderos hermosos de la vida.

Leamos lo que piensa la gente en torno a este tema.

Marcos Zambrano @marcoszam25 subraya: "Para vivir en Vzla hay que tener una estabilidad mental extraordinaria, cualquier cae en depresión severa fácilmente".

Hidal-g @Ajchp56 comparte: "Y lo que nos falta....que Dios nos agarre confesados... Debemos seguir, nuestro norte es restablecer la República, cada quien como pueda, aportar su granito de arena... ¡No nos dejemos vencer!".

Eva Bravo @EvaBravo16 comenta: "Caer en depresión en Vzla es sumamente grave. También se vuelven bipolares. Muchos desconocen lo que les sucede. Los psiquiatras son costosos y no hay medicamentos".

Adolfo Suárez @AdolfoS78461656: "La salud mental amenaza a los Venezolanos por estos días, por eso siempre recomiendo llenarse de fortaleza".

Auxi Scarano @auscarano respnde: "Es posible preservar salud mental en medio de una crisis tan ruda. Eso implica tener capacidad para tolerar la frustración, la impotencia y la indignación. Es preservar el equilibrio mínimo en medio del colapso. Requiere admitir la realidad, elaborar el duelo y transformar".

Gisela Hernández @GiselaSand asume: "Tienes razón, si no caes en depresión andas con un humor malísimo y de repente con ganas de salir corriendo. Digo como dice Joel Liendo, respira profundo y sigue".

Liz Miranda @mira_liz asegura: "En Venezuela hasta el más optimista se deprime".

Marisela @mariselamendes destaca: "Todos como sociedad ya formamos parte de la anomia. Aunque no lo queramos admitir".

Carlos Luis Rondón @carlos_rondon redacta: "Estoy convencido que la lucha es primeramente espiritual, si nos quiebran el alma seremos derrotados y arrastraremos a nuestros seres amados al abismo.

No Creo En Nadie @JehnnyD concluye: "Yo por ejemplo estoy escuchando el juego ya que no lo están transmitiendo. Un amigo Nicaragüense me dijo: "yo no tengo mente para eso ahorita". Le dije bueno soy Venezolana, así somos. A mal tiempo buena cara. Eso sí. Si hay que hacer algo una marcha, paro cívico lo que sea, aquí estoy".