@Minrel_Chile: En la OEA triunfo la libertad y el apoyo al pueblo vzlano

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada este martes 5 de junio de 2018, aprobó una resolución que abre la puerta a la suspensión de Venezuela del organismo internacional, tras desconocer la legitimidad de las elecciones en las que Nicolás Maduro fue reelegido.

El dictamen, es el gesto más contundente de la OEA en contra de las aspiraciones ilegítimas de Nicolás Maduro de perpetrarse en el poder, y fue aprobada con 19 votos, con la abstención de 11 países entre los que figuraban aliados tradicionales del Gobierno de Maduro, como Nicaragua, mientras que otras cuatro naciones votaron en contra, liderados por Venezuela, cuyo canciller Jorge Arreaza, dijo que votaba “rotundamente en contra”.

La aprobación de esta disposición sobre Venezuela sirve para establecer el criterio de legalidad y legitimidad del continente americano con respecto al Gobierno de Maduro y abre la puerta a una estrategia regional para cambios en las relaciones diplomáticas y la imposición de sanciones. No obstante, esta medida no sería automática: sería necesario convocar una Asamblea General extraordinaria con los cancilleres de las Américas y obtener el respaldo de 24 países, es decir, dos tercios de los miembros de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962).

La resolución incluye una condena de las elecciones del 20 de mayo, en las que Maduro fue reelegido como presidente, así como una petición para que el Gobierno permita el ingreso de ayuda humanitaria y para que se restaure “la plena autoridad” de la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora.

Pero leamos las reacciones que se generaron a raíz de este importante evento.

El presidente de Chile, Sebastian Piñera @sebastianpinera sentencia: "En nombre de Chile valoro que la Asamblea General de la @OEA_oficial haya aprobado resolución de condena contra Venezuela y el régimen del Pdte Maduro. Seguiremos insistiendo en la ayuda humanitaria y libertad para ese pueblo y en la aplicación del Art. 20 de la Carta Democrática"

Por su parte, el director Ejecutivo de HRW, José Miguel Vivanco @JMVivancoHRW asegura: "La resolución de la OEA adoptada con 19 votos a favor, que concluye que las elecciones presidenciales en Venezuela carecen de credibilidad, por no cumplir con estándares internacionales básicos, demuestra el creciente consenso sobre la ilegitimidad del régimen de Maduro".

El representante político de oposición, Ramón Guillermo Aveledo Aveledo @aveledounidad indica: "Solo 4 gobiernos de 35, apoyaron a Maduro en la OEA. 19 votaron por la resolución aprobada y 11 se abstuvieron. Nadie se atrevió a defender lo indefendible. ¿Y la propaganda gobiernera llama a eso victoria? ¡Qué cara más dura!".

El presidente de la Asamblea Nacional Omar Barboza @OmarBarbozaDip comenta: "Hay dos decisiones claves en la Resolución de la OEA : 1) Declarar que el proceso realizado el 20 de Mayo no tiene legitimidad. 2) Exigir restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional".

GéGé @GegeRpz dice: "Queda claro que se le acabaron los amigos a Maduro, solo unos pocos arrastrados. 19 a favor. 4 en contra. 11 abstenciones. Las 11 abstenciones indican que no les interesa lo que pasa en #Venezuela".

El director de @Visor360Consult, Nicmer Evans @NicmerEvans mantiene: "Con 19 votos a favor de la resolución discutida en la OEA, no se expulsa a Venezuela aún del organismo internacional, pero si se reconoce que las elecciones del 20M son ilegales e ilegítimas, y queda pendiente la aplicación de la Carta Interamericana para una nueva sesión donde se necesita 24 votos".

El experto en tecnología, Luís Carlos Díaz @LuisCarlos infiere: "Venezuela sigue bajo el escrutinio de la OEA le guste o no a Arreaza o a Maduro. Además, siempre hay que recordar que viola la Constitución y los derechos humanos de todos los venezolanos que hayan renunciado al organismo".

El Secretario General de la OEA Luis Almagro @Almagro_OEA2015 le responde al canciller de Venezuela Jorge Arreaza: "La Asamblea Nacional legítima de Venezuela, no ha aprobado la salida de ese país de la OEA".

La Cancillería de Chile @Minrel_Chile insiste: "Ha triunfado la libertad y el apoyo al pueblo venezolano de vivir en libertad y democracia”

Mientras que, @TVVnoticias destaca: "Embajador de #EEUU Carlos Trujillo: “Venezuela está perdiendo los mínimos amigos que tienen. Nicaragua se abstuvo de apoyarlos, El Salvador tampoco votó a su favor". #AsambleaOEA"

Al cierre, Fernando Alfonzo @Fapayre responde: "Lo sustantivo. Venezuela solo tiene 3 aliados firmes. Son los que votaron en contra de la resolución: San Vicente, Bolivia y Antigua. #AsambleaOea".