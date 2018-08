@micontrerass: #MatandoTigres El sueldo de un profesional, no alcanza…

En los tiempos que corren en Venezuela, el depender de un salario ya no resulta para las personas que viven en este país, la hiperinflación se come todo ingreso que un trabajador pude percibir, y si se trata de quienes devengan salario mínimo, la situación se torna muy crítica y difícil.

En vista de esta crítica situación,muchas personas hacen a un lado el ejercicio de su profesión y realizan otros oficios que generen mayores ingresos económicos, así como hacen muchos otros se buscan trabajos paralelos que pueden hacer mientras están en su horario convencional de trabajo, lo que en buen criollo se denominan 2tigritos”, todo para poder enfrentar cada una de las situaciones que se le presentan en su cotidianidad.

Se han conocido de casos de profesionales en diversas ramas, que se dedican a cortar cabellos, cuidar niños, planchar ropa, cuidar ancianos, vender café o cualquier otra actividad para conseguir dinero adicional para sobrevivir, ya que el sueldo básico no alcanza para casi nada, según revelaron este martes, profesionales que han dejado de trabajar “en lo que aprendieron en la universidad para hacer lo que les ha enseñado la vida”.

Leamos los comentarios de los seguidores de @ReporteYa

YusleinyAristiguieta @Loisinetescribe: “#MatandoTigres esa frase venezolana con la que crecí escuchando, y no era otra cosa que trabajar honestamente en lo que fuera para aumentar el ingreso familiar, hoy lo que vemos son los llamados bachaqueros, que es un grupo de oportunista en un país de necesidades”.

Rosa María Rey @RosaMariaRey destaca: “El país en el que alguna vez vivimos ya no está. #Matandotigres”.

Miguel Contreras @micontrerass asegura: “#MatandotigresEl sueldo deun profesional graduado, no alcanza para comer ni asearse. No existe una actividad Formal, Honrada y legal para hacer dinero, y como no soy enchufado ni secuestrador ni delincuente, me queda vender mis corotos para comprar comida, triste de verdad”.

Javier Vivas Santana @jvivassantanacomenta: “Cuando decíamos que estábamos #MatandoTigres, era la semántica de encontrar un ingreso extra para satisfacer necesidades que incluían el ahorro. Hoy, desgraciadamente vemos a venezolanos matando perros, gatos o caballos como alimentación de sobrevivencia ¡Barbarie social!”.

Otto Navas @OttoNavas concreta:” Una cosa es resolver las necesidades dignamente y otra es #MatandoTigres aprovechándose de la necesidad de terceros, como vemos desde hace unos 4 años en el país con los bachaqueros y similares”.

Artemio Cruz @DuendeDroopy recalca: “#MatandoTigres Recuerdo cuando comenzó la escasez. Algunos mataban tigres cuidando los puestos en las colas y alquilando bancos de plástico para sentarse. En Maracay quisieron aplicar el alquiler de bebés para pasar directo sin hacer cola. Estas son las franquicias del chavismo”.

José Uzcanga @juzcanga destaca “#MatandoTigres en las crisis hay dos tipos de personas... Los que lloran y los que venden pañuelos... Tú decides de quélado estas”.