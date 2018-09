@Maurodinelli: Me robaron el aceite de mi vehículo en 15 minutos…

Realmente los venezolanos ya no saben en qué país están viviendo y hasta la capacidad de asombro han perdido, ya no basta con el via crucis que deben vivir buscando donde sea los repuestos para los vehículos, o los insumos necesarios que necesitan los carros para poder transitar por las calles.

La escasez es tan fuerte, que tiene a los propietarios de vehículos viviendo penurias en los últimos meses, no solo por los altos precios de los repuestos y productos para el mantenimiento, sino porque también deben estar alertas ante el riesgo de que personas con “malas mañas” les roben sus cauchos, motores, baterías y el aceite del motor.

Los amigos de lo ajeno ya ni siquiera respetan ningún lugar para cometer sus fechorías, porque hasta en los estacionamientos de los centros comerciales es seguro estacionar, a pesar de que en su gran mayoría, estos sitios tienen vigilancia privada.

Así lo han denunciado a nivel nacional los usuarios de la red social de Twitter de @ReporteYa, quienes han realizado diferentes denuncias y advertencias, destacando que en estos lugares, hay quienes se encargan de sacarle el aceite a los carros que allí se encuentran estacionados.

Leamos los comentaros de los usuarios de nuestra red social de Twitter.

Mauro DinelliYanez@Maurodinelli dice: “En la tarde de hoy me robaron el aceite de mi vehículo en 15 minutos en el estacionamiento del C.C. Metropolis”.

Maguita Pérez @MaguitaPerez4 asegura: “Esa es la Venezuela que no deje cuándo me fui,a mi prima le robaron el aceite del carro.Cada vez que leo estas cosas se me quitan las ganas de regresar.Hace dos años que me despedí con un hasta pronto, ya perdí dos familiares,desgraciadamente,sin poder acompañarlos en la enfermedad”.

RaúlLópez @PepeBeisboldestaca: “Por cierto me parece que el Carro de Drácula de La Cava, le robaron la batería, Los 4 cauchos y el aceite del motor porque fue pura bulla la 1ra semana y ya no se ha visto más en las calles”.

Francisco J Yepez R. @FranciscoYepez3 comparte: “A los pocos minutos de salir del @cclagranja en #Valencia, me di cuenta que allí me robaron el aceite del motor del carro. La vigilancia debe estar involucrada, Ahora se me dañó el motor. #EnCCLaGranjaSonLadrones #Naguanagua”.

Mibelis Acevedo D. @Mibelis destaca: “Con vigilante y todo, 5 minutos le tomó al motorizado y su parrillero robarme el caucho. El último se despidió de mí con un "te voy a matar". Venezuela potencia, revolución bonita”.

Duqnes @duqnes subraya: “Me acabo de enterar de un caso insólito. A un amigo le robaron del estacionamiento de Parque Central de Caracas, el aceite del motor de su carro. Ahí les dejo eso. ¡Y vendrán cosas peores! ¿Qué estamos esperando?”

Rosa Cortes @RosaCortesT escribe: “El fin de semana me robaron el aceite del carro, y vi a un sr.que vive en la calle llevarse y zamuro y dijo que se lo comería.¡No se sabe si llorar o reír para no enfermar!”.

Maia de Luna @MaiadeLuna2 redacta: “El aumento del salario significa que el aceite que ayer compré y me costó 700 soberanos y que esta noche me robaron del carro, mañana va a costar mucho, mucho más. El vidrio del carro que me rompió el ladrón. ¿Cuánto va a costar?”