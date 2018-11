@Mariu13134472: ¿Hasta cuándo aguantamos penurias? #MaracaiboSinLuz

Uno de las regiones más afectadas por la crisis de los servicios públicos por las que atraviesa toda Venezuela, es el Estado Zulia, ellos son quienes han padecido estos males, no tienen agua, no tienen luz, no tienen gas, no tienen gasolina.

Lo peor de todo esto es que el Zulia es el Estado 'petrolero por excelencia, y son los más golpeados y así queda en evidencia por las constantes fallas cotidianas de servicios básicos, lo que tiene a lo marabinos realmente de cabeza.

Los Zulianos han legado a pasar hasta 100 horas sin el servicio de energía eléctrica, en uno de los estados más calurosos del país, Además de las fallas en el suministro público del agua, la carencia de efectivo, la crisis hospitalaria y las interminables colas para llenar el tanque de gasolina.

Por supuesto que toda esta problemática afecta también a los comercios quienes se ven imposibilitados de abrir sus puertas debido a que #MaracaiboEstaSinLuz.

Ender Inciarte @enderinciartem opina: “#MaracaiboSinLuz: No hay agua, comida, medicinas, efectivo, no hay luz... de verdad que me da tristeza saber lo que mi gente en Maracaibo están pasando, ojalá Dios mediante las cosas mejoren lo más pronto posible”.

María S. @Mariu13134472 implora: "¿Hasta cuándo aguantamos penurias? #MaracaiboSinLuz"

Elías González @eliasgeg explica: “#MaracaiboSinLuz: “Festival de bajones, me deben un aire y una nevera @NicolasMaduro @OmarPrietoGob @willy_casanova @LMOTTAD @CorpoelecZulia_”.

Lenin Danieri D @LDanieri asegura: “#MaracaiboSinLuz: Hay apagones desde las 2am y más temprano inclusive. La gente de @LMOTTAD aplica un @Racionamiento severo e inhumano sobre el #Zulia con cortes de 6 y 8 horas por 3 y 4. Las primeras cifras de apagón y las segundas de ¡alumbrón!”.

Marcos Polesel@mpolesel subraya:“#MaracaiboSinLuz: Todos los venezolanos que han tenido que escapar de nuestro país deben divulgar por el mundo que el éxodo, la tragedia la muerte, la criminalidad la pobreza, y la opresión han sido culpa del socialismo,que no se equivoquen”.

Jackson De la Peña @JDLPModa destaca: “Dos días MaracaiboSinLuz: Marginada, sin electricidad, sin agua y sin real”.

Henry Oroño @hobravo comenta: “#MaracaiboSinLuz: No importa cuando leas esto”.