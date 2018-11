@Mariela81346251: “Ese oro le está costando la vida al Amazonas”

La lucha de los Estados Unidos contra la corrupción del gobierno de Nicolás Maduro sigue de pie y de manera tenaz, ya no sólo son sanciones relacionadas al petróleo y a las fortunas ilícitas de algunos funcionarios de la revolución bolivariana, ahora las nuevas acciones del gobierno norteamericano van dirigidas a las exportaciones ilegales de oro en Venezuela.

Así lo dejó en claro el asesor de seguridad nacional de EEUU, John Bolton, al afirmar que: “la idea es sancionar a entidades e individuos que estén actuando de forma corrupta dentro de esos sectores”, y el primer sector identificado se trata del oro extraído por parte del gobierno venezolano para llevar a cabo transacciones ilícitas.

Además el funcionario norteamericano destacó que el presidente Donald Trump, firmó una Orden Ejecutiva que impone nuevas y duras sanciones con el fin de impedir que ciudadanos estadounidenses se involucren con quienes hacen transacciones fraudulentas y corruptas con oro venezolano, la cual constituye un saqueo de la riqueza del país para los intereses corruptos del gobierno revolucionario.

Conjuntamente de la prohibición de la compra de oro venezolano, en EE. UU. Tampoco se permite comprar y comerciar con bonos de deuda venezolana y de Pdvsa, lo que acorta la vía de financiamiento internacional para el gobierno de Nicolás Maduro.

"Con ese saqueo no solo están robando patrimonio a su propio pueblo, sino que también es algo que ha tenido graves consecuencias medioambientales, como en el mercurio en los ríos", explicó Bolton haciendo referencia a todo lo que ocurre con el arco minero y la explotación ilegal de oro que provoca el desplazamiento y la muerte de las diversas etnias ancestrales que hacen vida en el país.

El gobierno de Trump, calcula que en los últimos meses habrían salido de Venezuela 21 toneladas métricas de oro, que han ido principalmente a Turquía en unas exportaciones sin contabilidad alguna para saber adónde van a parar los fondos, advirtió la semana pasada un subsecretario del Tesoro estadounidense, Marshall Billingslea.

Como dato curioso, el día ayer 1 de noviembre, mientras EEUU imponía sanciones al oro, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, anunciaba tímidas acciones contra red que contrabandeaba oro con la "empresa fantasma" Molinos La Vanguardia, cuyo propietario es Eduardo Enrique González Mejía, alias “el Tati”.

En lo que va de año, el Gobierno de Nicolás Maduro ha vendido 131 toneladas de oro, el 36% de sus depósitos con respecto a diciembre (361 toneladas), según datos del World Gold Council. Se trata de la mayor venta de oro de un país en los últimos seis meses en todo el mundo.

La dirigente de Vente Venezuela María Corina Machado indicó que entre 2 mil millones y 3 mil millones de dólares anuales salen a través de los lingotes de la sangre desde Venezuela.

