@margaritamagica: "Una madre responsable jamás abandona un hijo...

El pasado martes 2 de octubre los vecinos de la urbanización El Marqués, en el municipio caraqueño de Sucre, le notificaron a la policía local sobre el hallazgo del bebé dentro de una caja en la entrada de uno de los edificios.

El niño de aproximadamente un año, que fue abandonado está bajo resguardo de las autoridades venezolanas.

El infante fue puesto “en resguardo” del “consejero de protección” que establece en estos casos la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), vigente en el país caribeño.

Esta no es la primera vez que un caso de abandono de un menor de edad, en las calles del país, hasta los momentos se desconoce quiénes son los padres del niño.

Leamos las reacciones de los seguidores de @ReporteYa

El escritor venezolano Leonardo Padrón @Leonardo_Padron escribe: "La imagen del niño de un año que abandonaron dentro de una caja en El Marqués me persigue. Todo lo que rodea una decisión de esa magnitud. La desesperación llevándose por el medio cualquier cosa. Un país roto que devasta a sus habitantes".

La magistrada emérita Blanca Rosa Mármol @BMarmoldeLeon destaca: "Me persigue a mi también...Demasiado dolor, retrato desolador de un país pisoteado en todos sus derechos".

Ana Ortega @ancristinao insiste: "Eso es una estampa muy triste y denigrante".

Pablo Hernández @PabloHdV manifiesta: "Sin duda alguna, la especie humana es peor que cualquiler otro animal mamífero. En sí es un monstruo, creador de guerra y Holocaustos".

Morghanna @Cookielucky13 subraya: "Habría que comenzar algún movimiento o causa de adopción de niños venezolanos abandonados-es muy triste".

Jacqueline Padrón @Jpadrondiaz redacta: " Por nada del mundo dejaría a un hijo y me arriesgo a decir que a ningún niño abandonado a su suerte. Si no me atrevo ni con los animales".

Nely Gómez @margaritamagica destaca: "Una madre responsable jamás abandona un hijo por mas problemas que existan en su entorno...y de hacerlo , porque no tiene alternativa, no escogería abandonarlo de esa forma".

Nancy Bolívar @nancyjbolivar mantiene: "Ciertamente a lo mejor con esta crisis su mamá quizás esté en un grado depresivo fuerte, por eso creo que la gente que comenta aquí no debe juzgar a la persona sin antes saber la historia detrás. Igual es culpa de esta situación del país".