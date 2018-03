@mapaezr: No se olviden de quitarle también tres ceros al salario

El día de ayer 22 de marzo, el mandatario revolucionario Nicolás Maduro, aproximadamente a las siete de la noche (como de costumbre), notificó una nueva reconversión monetaria para el país que entrará en funcionamiento a partir del 4 de junio del 2018, identificando la peripecia económica como “Bolívar Soberano”.

El jefe socialista, aseveró que con esta ocurrente medida de eliminarle tres ceros a la moneda nacional logrará una solución estructural y definitiva para la estabilidad financiera de la nación. Entrando en circulación una moneda de 50 céntimos y una de 1 bolívar, además de billetes de Bs. 2, Bs. 5, Bs. 10, Bs. 20, Bs. 50, Bs. 100, Bs. 200 y Bs. 500. Para un total de ocho billetes y dos monedas.

El rechazo y el repudio a la absurda medida impuesta por el autodenominado heredero de Chávez, se hicieron virales por las redes sociales en comentarios de Periodistas, Políticos, Escritores, Estadistas, Economistas, Profesores y opinadores.

El diputado y presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra sostuvo que sin un plan de reestructuración económica, esta nueva disposición “va a fracasar como la de 2008”, a su juicio la medida monetaria no tiene sentido sin atacar los problemas de inflación.

La legisladora y vicepresidenta del Comité de DD HH de parlamentarios Unión Interparlamentaria Mundial (IPU), Delsa Solórzano, aseveró: “somos un millón de veces más pobres, Como que el bolívar de Chávez no era tan fuerte. (El de Maduro será peor, así que, lo que viene es joropo)”.

Cabe resaltar que la actual disposición para el cono monetario es meramente cosmética, cambiando la moneda no se frena la hiperinflación, no se reactiva la economía, no se erradica el hambre y la desnutrición, ni se supera la catástrofe humanitaria.

En @ReporteYa seleccionamos algunas respuestas de nuestros destacados seguidores:

El Diputado, Miguel Pizarro @Miguel_Pizarro redacta: “Vivimos en hiperinflación, los precios aumentan a diestra y siniestra. Eso no se frena disfrazando el problema, no se frena quitando tres ceros a la moneda si no se existen planes económicos que puedan sostenerlo. Es hacer para volver a deshacer”.

El Sub. Secretario Juvenil en JADGirardot, Luis De Los Santos @LuisMandolesi informa: “Las economías solo mejoran con producción y trabajo, no con reconversiones que pretenden disfrazar la pobreza. Menos ceros pero más enfermos, más pobres y más migración #MaduroTeQuierePobre”.

El usuario, Orlando Izarra @OrlandoJIC señala: “Se le puede quitar todos los ceros a la moneda que quiera, la inflación se los devolverá #reconversiónmonetaria #madurotequierepobre”.

El diputado a la asamblea nacional por el municipio Caroni, Francisco Sucre @fcosucre indica: “Sin maquillaje bolívar fuerte/bolívar soberano esta es nuestra tragedia económica: 500 Bs. del nuevo cono monetario equivalen hoy a $2.17 en 1.999 eran 500 millones de bolívares que equivalían a $877.000 convirtieron en 19 años $877.000 en $2.17 Pulverizaron el bolívar”.

El Economista, Luis Oliveros @luisoliveros13 expresa: “Quitarle ceros a la moneda es lo mismo que abrirle más huecos a la correa creyendo que con eso puedes esconder la inflación (gordura)”.

La Abogada, Jacque07 @jacque_07 explica: “Barajita repetida, en 10 años nos hicieron 1.000.000 de veces más pobres”.

El usuario, @briseao comunica: “#AdiósAlFuerte al uso horario, a sus aliados civiles y militares, a sus fotos, a la foto de Bolívar reconstruido, a todo lo que huela a su mentor, pero de seguro hoy el aparato comunicacional posiciona una etiqueta #BolívarSoberano”.

La Administradora, Yusleiny Aristiguiet @Loisinet comenta: “#AdiósAlFuerte Le podrán quitar todos los ceros que nazcan de la inflación pero mientras no existan políticas certeras, mientras la corrupción siga a paso de vencedores, no habrá manera de parar este desastre”.

La cuenta, soymap @mapaezr escribe: “No se olviden que hay que quitarle también tres ceros al salario #AdiosAlFuerte”.

Nuestro seguidor, Adolfo Suarez @AdolfoS78461656 argumenta: “#AdiósAlFuerte Si usted siente que el tiempo no le alcanza en Venezuela, mejor no lo diga en voz alta, no sea que a ese señor se le ocurra quitarle 3 ceros a la hora”.

El usuario, Arquímedes @arquimedesmor manifiesta: “Hacer una reconversión monetaria sin haber controlado la inflación, es como tomarse la pastilla anticonceptiva después de quedar preñada”.

La tuitera, Fiorianna Matarozzo @Fioriannamp dice: “Son tres ceros que le quitas al sueldo y a la pensión y quedamos igualitos o peor, en la misma pelazón. Tres ceros no matan hambre. Ni eliminan la inflación. Basta de engañar al pueblo. #AdiosAlFuerte”.

La cuenta, Nelson Romero Díaz @locuteur expone: “#AdiosAlFuerte. En 20 años de socialismo de siglo XXI ofrecido por Chávez y comprado por los venezolanos, el patrimonio individual y colectivo fue reducido en un millón de partes, luego de haber costado casi un siglo en edificarlo. ¡Tremendo acierto!”.

El tuitero, Carlos A. @carlosartegrill define: “#AdiósAlFuerte Desde hace rato el venezolano de a pie le había quitado esos tres ceros, el gobierno no hizo sino maquillar la hiperinflación”.

El Actor de comerciales, Marco Lepore @Solo_Marco precisa: “Si no hay efectivo ahora como será para abril cuando entre en vigencia esta nueva medida alocada del Gobierno. ¡No paramos a locos pero estamos a punto! #AdiosAlFuerte”.

El usuario, Reynerberth @nilvernoguera opina: “#AdiósAlFuerte estamos viviendo en una burbuja con este Presidente, quien sabe quién lo asesora que se le olvidó hablar sobre el precio de la gasolina porque un litro de gasolina costaría 0,001 y la más baja denominación es de 0,50”.