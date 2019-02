@ManuelPerezpra5: Negocio redondo de los cubanos a costa del venezolano

La gran mayoría de naciones en el planeta tienen noción de la grave crisis humanitaria que padece en la actualidad Venezuela, peor aún, el ruido internacional que hace la negativa del gobierno de Nicolás Maduro en no aceptar la ayuda humanitaria es alarmante.

Mientras la revolución chavista niega el desastre humanitario, por otro lado, recibe colaboración de 933 toneladas de medicamentos y alimentos cortesía de China y Cuba, e incluso afirman haber invertido aproximadamente 25 millones de euros en unas “compras directas” (sin especificar con nombre y apellido a quienes les compraron estas importaciones).

Cabe destacar que a la nación cubana constantemente se le está obsequiando toneladas de donaciones en medicamentos y alimentos (sin contar los barriles de petróleo regalados), no olvidemos que en el año 2018 se le donó 12 toneladas de ayuda humanitaria por la tormenta Alberto.

En el presente 2019, un barco del ejército venezolano llegó a La Habana para entregar 100 toneladas de ayuda humanitaria, luego de que un tornado golpease la isla. Aquí no estamos criticando el gesto humilde en ayudar al prójimo, sin embargo, a sabiendas que Venezuela está pasando por la peor crisis humanitaria de toda su historia, nuestros gobernantes prefieren ayudar a otras naciones que priorizar el rescate de nuestros ciudadanos venezolanos.

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

El Abogado, Amilcar Espitia @amilcarespitia redacta: “¿Cómo entender? Venezuela da ayuda humanitaria a Cuba con 100 toneladas de medicinas y alimentos. Días después, Cuba le vende a Venezuela medicinas y alimentos ¿Cómo se llama la obra?”.

Nuestro seguidor, Marco Colantoni @marcofocus64 señala: “¿Será que también nos venden el petróleo que le regalamos?”

El usuario, Nelson Romero Díaz @locuteur expresa: “El círculo cubano-venezolano de la desgraciada de un país”.

Nuestro seguidor, Evencio Álvarez @evencioalvarez5 comunica: “Se llama triangulación para quedarse con los dólares de ganancia en el proceso de varias compras sucesivas, y así seguir robando al pueblo venezolano lo poco que queda. No les importa nada, solo seguir raspando la olla”.

La usuaria, Marcy Mora @alias877 comenta: “Yo te envió la ayuda para que después tu me vendas lo que te envíe”.

El Profesor, Arcángel Santiago @virgiliosanti11 indica: “La gran estafa, regalo lo que no es mío y lo compro otra vez, con el dinero que no es mío, y me guardo los reales”.

El usuario, Manuel Pérez Prada @ManuelPerezpra5 escribe: “Negocio redondo de los cubanos a costas del pueblo venezolano”.