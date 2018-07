@maferci17: #HáblameDeFe Yo vivo en Venezuela porque quiero

Es más sencillo mantener el ánimo positivo estando fuera del país, pero admirables son todos aquellos venezolanos que mantienen su fe y optimismo estando dentro de Venezuela, donde la soledad y el hambre es la fiel compañera de la gran mayoría del pueblo.

De igual manera hay que mantener las esperanzas, de nada sirve caer en el pesimismo, nuestros problemas no se arreglan estresándonos o preocupándonos, tenemos que hallar maneras de generar el combustible necesario para elevar nuestras fuerzas y energías ante las dificultades.

Quienes sobrevivamos a esta tragedia socialista tendremos una fortaleza de acero. Seremos los pioneros en animar a regresar a su país a todos aquellas amistades y familiares que por algún u otro motivo tuvieron que verse forzados a emigrar hacia otras naciones para poder sobrevivir y mantener a sus seres queridos a punta de remesas.

Hay que visualizar un nuevo y mejor país, no queremos proclamar falsas expectativas ni mucho menos absurdas fantasías pero si es muy necesario por salud mental hacer visualizaciones relacionadas a la reconstrucción de un país y sobre todo, a rehacer nuestras vidas, nuestros proyectos y nuestros sueños.

No todo está perdido pero nuestro deber como seres humanos es luchar por lograr la felicidad durante el tiempo de vida que estemos en este planeta, de nada sirve llenarnos de oscuridad ni de pensamientos negativos mientras estemos vivos.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

La Educadora, LSTC69 @senerela69 redacta: “Yo salgo todos los días a la escuela con los zapatos rotos pero no le voy a dejar el camino libre a ninguno que quiera venir a sembrar ideologías comunistas a mis niños”.

La Médico, Adela Dessiré @adeladessire señala: “Yo vivo en Venezuela y todos los días anoto una receta de pastelería para cuando vengan tiempos mejores. Háblenme de fe”.

Nuestra seguidora, Libelula @tobbyrula expresa: “Quiero preparar cosméticos ecológicos, también guardo recetas y aprendo. Estoy segura que las prepararé y serán un éxito”.

La usuaria, Sandra Alvarado @sgalda comunica: “Imagínate, ya se hacer cheesecake sin queso crema y pie de limón sin leche condensada y quedan divinos jajaja Me encanta la torta de auyama, la de zanahorias, y la de plátano queda como flan... mi hora del dulce no me la quita nadie”.

Nuestro usuario, Enrique Peña @sibarita100 comenta: “Perseverar. No dejar que te exploten los globos. No dejar que te marchiten las flores. Cuando más triste me siento, mejor me visto. Tengo un hashtag que es mi norma de vida #NoApaguenLaHornilla Tenemos que salir de esto”.

La Pediatra, Mariela Hidalgo @nenecitahb escribe: “Tendremos todo lo que teníamos y hasta más pero tenemos que trabajar en ello. A veces, de noche se me ocurría hacer una torta o una receta cualquiera y casi siempre tenía en reserva con que hacerla y amanecía esa sorpresa hecha en la mesa. Que satisfacción tener esos recuerdos”.

La Profesora, Majo @MajoAlvarad argumenta: “Yo tengo en mi cabeza todas las mejoras que debo hacerle a mi apto, quedará genial una vez salga este gobierno”.

El usuario, Juan @juanrausseo opina: “Yo estoy haciendo una lista de las cosas que me gustan para cuando salgamos de esto, comprármelas”.

La Docente, Matrioshka Niño @matrioshkang manifiesta: “Yo hago pan en casa. A veces con mantequilla o con aceite. Hago pan desde que me enseñaron en educ para el hogar. Soy docente. Tengo 34 años dando clase y contando. Me acaban de jubilar y sigo trabajando”.

El usuario, Urvi Gourvilla @gluv14 explica: “Sin duda alguna que esos mejores tiempos vendrán porque lo merecemos como nación. Casualmente yo también colecciono recetas para cuando lleguen esos Buenos y grandes momentos”.

La tuitera, María Fernanda @maferci17 dice: “Yo vivo en Venezuela Porque quiero #HablameDeFe Quiero estar aquí en ese último día y quiero estar aquí en el primero de todo lo que viene”.