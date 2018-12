@lorearraiz: “96 carros por delante para comprar gasolina no es normal”

Pocos años atrás las colas decembrinas eran para comprar regalos, ropa de estreno o para comprar pan de jamón. En la actualidad las colas son para adquirir gasolina, más de 7 horas en una interminable fila para obtener combustible en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo es algo que deja mucho que pensar de sus gobernantes.

Los habitantes de la ciudad de San Cristóbal, en el Estado Táchira, deben permanecer alrededor de 5 a 7 horas en las estaciones de servicio para poder surtir sus vehículos de combustible. Algunas autoridades policiales y militares cobran en moneda colombiana a los llamados “coleados”. Mientras tanto, quienes no cuenten con este método de pago son los que deben hacer hasta más de 15 cuadras de colas.

En las largas colas, insistentemente los usuarios, se quejaban del manejo y actitud, tanto de funcionarios policiales y militares por el constante cobro en pesos a los “ coleados”, al igual que camioneros, sobre todo de tritones y NPR, que habitualmente tienen que abastecerse de más de 80 litros de gasolina.

Por otra parte, en la ciudad capital desde el pasado martes 18 de diciembre conductores reportaron largas colas en las estaciones de servicio. Se conoció que la escasez se debe a la explosión ocurrida en el llenadero de combustible de PDVSA ubicado en las cercanías del sector El Ingenio de Guatire, estado Miranda, aunque la empresa no ha ofrecido ninguna información.

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

El Ingeniero Químico, Henkel Garcia U. @HenkelGarcia redacta: “Estamos en manos de un grupo que no puede garantizar el suministro de gasolina en un país petrolero. Hay que tener claro que el país es inviable, no hay mucho que esperar de dicho grupo”.

La Periodista, Esteninf Olivarez @esteninf señala: “Que alguien le diga a la primera dama que en la cuña de navidad donde describe a Caracas como un paraíso terrenal gracias a la revolución, que la grabe de nuevo e incluya las colas de la gasolina que están candela, gracias también a la revolución, ¡Le falto esa bambalina!”.

La Periodista, Lorena Evelyn Arráiz @lorearraiz expresa: “96 carros por delante o 134 o 600 para comprar gasolina no es normal. Este es un país petrolero y no debe haber cola de gasolina ni escasez de gas. Cada vez que leo "al menos tiene 96 carros por delante" me lleva a creer que estamos resignados o acostumbrados”.

Nuestro seguidor, David Morán @morandavid indica: “El socialismo incomunica. Casi que podría afirmar que vivo en Caracas, no en Venezuela. Escasez de gasolina, malas carreteras, inseguridad, destrucción económica inmovilizan a la nación”.

La Periodista, Lorena Evelyn Arráiz @lorearraiz comunica: “Un amigo llegó a las 3 am a hacer cola de gasolina. Dice que tiene 96 carros por delante. O sea, pasará la mañana ahí. Este es el día a día en #TáchiraSinGasolina”.

Nuestra seguidora, Raylí Luján @RayliLujan comenta: “Inmensas colas para surtir gasolina en estaciones de servicio en la avenida Victoria, Roca Tarpeya y otras zonas del centro de Caracas. El resto está sin combustible”.

La cuenta, Alejandro @Leonius1 escribe: “¡Escasez de gasolina en Caracas una vez más! Las colas para surtir los vehículos en la ciudad capitalina el día de hoy fueron intensas, duraban hasta más de una hora las personas esperando. ¿Qué explicación le dará Maduro a esto?”.