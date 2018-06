@Loisinet: #Desconectados. Venezuela a la cubana…

Las telecomunicaciones en Venezuela quedaron rezagadas desde hace muchos años, toda Suramérica ha avanzado en la rama tecnológica para tratar de seguirles el ritmo a los gigantes industriales a nivel mundial, teniendo como resultado un promedio de navegación en internet de 5,6 Mbps en cualquier punto de América Latina, mientras en Venezuela es de 1,3 megabits por segundo (Mbps).

La medida mundial en relación a La conexión promedio es de 20mbps. “Ver una película, hacer una videoconferencia o trasmitir un evento en vivo son tecnologías que la mayoría de los venezolanos simplemente no conocen”, le dice a BBC Mundo Luis Carlos Díaz, experto en el tema del centro de investigación Gumilla.

Alrededor de 44 de cada 100 venezolanos tiene acceso a internet, según cifras oficiales, una penetración inferior al promedio de la región latinoamericana, que es 54%, según el IWS.

Varios expertos en telecomunicaciones aseguraron a BBC Mundo que la causa de la lentitud de internet en Venezuela se reduce a una cosa: la falta de inversión en la infraestructura. Los analistas coinciden en que el Estado no ha realizado una inversión importante ni ha permitido la inversión privada para ampliar la red de fibra óptica, que es la estructura principal que permite el flujo de datos.

“Desde 2008, Venezuela se ha ido rezagando frente al resto de América Latina y hoy somos junto a Cuba el país con peor conexión”, le dice a BBC Mundo Iria Puyosa, investigadora venezolana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Aunque en Venezuela hay varios proveedores, la estatal Cantv tiene el 60% del mercado de internet. Dicha empresa ha sufrido la misma ineficiencia de las otras empresas gubernamentales en no tener los dólares para importar repuestos y nuevas tecnologías, por lo que sus sistemas y productos se han deteriorado”.

Todas estas fallas telecomunicacionales comprometen los derechos fundamentales como es el acceso a la información, Venezuela se encuentra desconectada y entre muchas de las razones está el no poder realizar llamadas internacionales a través de telefonías privadas por motivo de las faltas de divisas.

Al sector privado no se le ha permitido hacer las adecuaciones tecnológicas. Por una parte se impide la actualización de las tarifas a precios competitivos, y por la otra el estricto control cambiario no ha permitido a los operadores de telecomunicaciones tener acceso a suficientes divisas.

Mario Seijas, directivo de la Cámara del Sector de las Telecomunicaciones, explicaba en entrevista a finales de 2017 que ese año al sector privado el Gobierno bolivariano solo le asignó 3,5 millones de dólares a través de las subastas de divisas. La cifra contrasta con la que se otorgó 17 años atrás, que superaba el millardo de dólares.

Como dato relevante, además de la enorme dificultad en conexión a internet, se le agrega la censura y el bloqueo de ciertos portales web relacionados al mercado paralelo del dólar, algunos medios de comunicación y blogs de crítica al chavismo.

En las ciudades más habitadas del país la calidad del servicio de Internet es mala, pero en la provincia es peor. “Las diferencias de acceso entre la capital y los centros menos poblados, sobre todo en las áreas rurales, persisten”, destaca el informe de Freedom House. “Las ofertas de banda ancha móvil se concentran en ciudades con poblaciones de más de 50.000 habitantes y en zonas de altos ingresos”.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

El Lic. En Educación, Omar Sánchez @omar_sanchez78 redacta: “Mientras en el mundo pasan del WiFi al LiFi (internet por luz) nosotros promovemos todavía gallineros verticales plantas de acetaminofen, comer conejos con el canibalismo socialista, cocinas a la leña, agricultura urbana y los médicos brujos. #Desconectados”.

La Bailarina, Naili Social Media @naili_sm expresa: “#Desconectados Un aplauso a todos los profesionales digitales que llevan a cabo su trabajo a pesar de que tenemos la peor conexión a Internet. #VenezolanosEnVenezuela”.

El Químico Industrial, Gustavo Meléndez @songoro1 señala: “Desde Octubre 2017 en San Pedro de Los Altos estamos #Desconectados porque según @ContactoCantv se "robaron" los cables”.

La Periodista, Sandra D. @SandraCD10 comunica: “#Desconectados porque la promesa de Revolución, llevó a la involución”.

La cuenta, @Iron_Throne1000 comenta: “Venezuela no tiene 2 satélites, tiene 3 satélites: el Bolívar, el Sucre y el Miranda. 3 chatarras chinas flotando arriba”.

La usuaria, Patricia Porte @patriciaportedb opina: “#Desconectados y aislados es el plan del Gobierno, mantenernos así”.

Nuestro seguidor, Hamlett J. Rojas C. @Hamlett66 escribe: “#Desconectados todos los sectores de la sociedad; diferentes sectores productores del país han sido afectados por la falta de toma de decisiones oportunas por parte del Gobierno e inversiones para estar a la altura de la tecnología del mundo actual. Las telecomunicaciones no escapan de ello”.

La Administradora, Yusleiny Aristiguieta @Loisinet argumenta: “Venezuela a la cubana. Pese a lo que ya considero como un dicho popular aquello que tanto me decían: "Que va, eso no va a pasar aquí, el venezolano no se cala eso". Los venezolanos progresivamente nos vamos quedando #Desconectados en el sentido más amplio de la palabra”.

Nuestro seguidor, Carlo Taricani @cetl79 manifiesta: “Mientras en el mundo pasan del WiFi al LiFi (internet por luz) nosotros promovemos gallineros verticales y plantas de acetaminofen #Desconectados”.