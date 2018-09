@Loisinet: "#CondominioAhorcado: ¿Queda algo a salvo en el país?

Una vez más el Gobierno nacional golpea el bolsillo de los venezolanos, con la aplicación errática de sus políticas económicas, la hiperinflación tiene a los ciudadanos desde el más humilde, hasta el más adinerado de cabeza.

Tras la nueva media de homologar los salarios ahora desde la persona sin estudios, hasta el que tiene un titulo universitario pasarán a lagar lo mismo, esto incide a todo nivel, sin hablar del incremento que se reflejará en los recibos de los condominios, que no escapan a esta situación.

El incremento acelerado de todos los precios llegó también a los insumos que se requieren para el mantenimiento de los edificios, las reparaciones de los ascensores ahora es cuesta arriba, los recibos por los servicios en los condominios están más elevados y la morosidad va en incremento, esto se pudo revisar tras consultar con miembros de juntas de condominio en varias residencias de Caracas.

Leamos las reacciones de los seguidores de @ReporteYa en torno a este delicado tema quienes posicionaron la etiqueta #CondominioAhorcado.

Chicoaco @elcedetueme dice: "#CondominioAhorcado: Me decía una amiga profesional que ahora la conserje está ganando lo mismo que ella, ese es el plan de los oficialistas, troquelar a la sociedad, aplicar un igualitarismo asqueroso, tiran al cesto de la basura los estudios y méritos y buscan achatar a la sociedad".

Virginia Villamediana Malpica @equilibriolegal comenta: "#CondominioAhorcado: De las inmobiliarias también hay que salir, son un atraco absoluto la mayoría. Los Co-propietarios deben administrar ellos mismos sus edificios, pagar su vigilancia, técnicos de ascensores etc. Es un desagüe de gastos muchas veces inventados".

Bolívar y Chávez @Francy2021 interpreta: "#CondominioAhorcado: El problema no es sueldo trabajadores Residenciales, son los altos honorarios que cobran las administradoras y altos % que retienen para fondos, eso "abulta recibos" quienes prestan servicios quieren hacerse millones de un día para otro".

Dr Condominio.Com @drjuliogalea ilustra: "#CondominioAhorcado: Los condominios son la fiel imagen en miniatura de un país; Una mezcla de mala administración y morosidad con la apatía de sus ocupantes. Y cuando hay un doliente por la comunidad, lo critican o no lo dejan trabajar".

Willian Ramírez @willitorami destaca: "#CondominioAhorcado: No solo eso, la pelazón y escasez está peor, y va cabalgando. No sirvieron para un carrizo las medidas del gobierno, en diciembre esto será aún más desastroso, no hay esperanza de nada".

Yusleiny Aristiguieta @Loisinet redacta: "#CondominioAhorcado: ¿Queda algo a salvo en el país? Ayer al regresar a pie a casa por la falta de transporte, viví esa imagen que de infancia veía en fotos, un paisaje en ruinas, personas en las puertas de sus casas con rostros tristes, sumamente delegados".

Otto Navas @OttoNavas informa: "Más allá del #CondominioAhorcado el verdadero ahorcado es el bolsillo de la familia venezolana: el incremento desproporcionado de los condominios, de los colegios, guarderías y universidades privadas, las medicinas y ni hablar de la comida. Un verdadero caos".