@LizAMGZ: "#QuieroMiPasaporte Es un derecho como ciudadanos"

Si a cualquier venezolano se le vence su pasaporte, es seguro que deba esperar hasta un año para obtener uno nuevo. Sin embargo, aquellos que lo necesitan en menos tiempo por razones de trabajo, emergencia familiar o de salud, se ven obligados a buscar a los llamados "gestores", que por cifras astronómicas en dólares, logran citas a corto plazo, y hasta le entregan impreso el pasaporte.

Estas mafias se han apoderado de todo el sistema de identificación del país, incluso operan dentro de las mismas instalaciones del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime); las autoridades gubernamentales están al tanto de lo que está ocurriendo, pero hacen caso omiso de las reiteradas denuncias que a diario realizan los ciudadanos, saque usted sus propias conclusiones del por qué de este silencio.

Si de casualidad el caso es de los venezolanos que viven en el extranjero es misión imposible, en estos momentos, obtener un pasaporte; para los ciudadanos que están en el extranjero es una tarea heroica que pasa por lidiar con mafias que operan desde la capital y cobran altas cantidades de dólares solo por conseguir una cita para la tramitación y mucho más por el propio documento.

Leamos las opiniones de los seguidores de @ReporteYa quienes se pronunciaron sobre este tema posicionando la etiqueta: #QuieroMiPasaporte.

Raúl Semprún @raulsemprun expresa: "#QuieroMiPasaporte No es quererse ir de Venezuela, que la mayoría no quiere en el fondo. Es poder irse. Directivos del Saime deberían ser blanco de sanciones o acciones legales. Somos cientos de miles los presos por falta de pasaporte".

Julio Cesar @Jccarache asegura: " #QuieroMiPasaporte Tengo más de un año caminando para Saime en #Coro, esperando mi pasaporte y desde hace tres meses no hay sistema para poder verificar mi estatus, es decir, nunca me dan respuesta de nada"

David González @davdgon escribe: " #QuieroMiPasaporte Tras pasar más de un año de espera, aun no se imprime por parte del Saime mi nuevo pasaporte, el cual es mi derecho de tenerlo ya que he cumplido con todos los requisitos exigidos y es su deber, tanto conmigo como con todos los Venezolanos".

Zabdiel J @zjmg comparte: #QuieroMiPasaporte Es oficial, me quedan solo con 3 amigos acá en Venezuela, la mayoría emigró. ¡Y el Saime no me da mi pasaporte!".

Alejandro V @Elhuelfan0 redacta: "#QuieroMiPasaporte Sueño con entrar a la página del #Saime y ver algo así: pasaporte impreso. pasaporte enviado. recibido en oficina".

Jhonberly @jhonberly1 se pregunta: "¿Y cuándo van a resolver a las personas de 04/03/2018 que aún no podemos pagar el express? Siempre dicen lo mismo, espere 15 dias y nunca solucionan nada. ¿Hasta cuándo tengo que seguir llevando los documentos si no hay una respuesta clara? #SosSaime #QuieroMiPasaporte".

Orlando Arca @Orlandoarca23 desdtaca: "Tengo 6 meses esperando obtener mi pasaporte y me aparece en el sistema como solicitud pendiente de aprobación , quiero saber cuál es mi problema si fui a la cita el 11 de enero del año en curso #DerechoALaIdentificacion #QuieroMiPasaporte".

Lizbeth Martínez @LizAMGZ subraya: "#QuieroMiPasaporte Es un derecho como ciudadanos".