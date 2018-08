@LicLauraRangel: Como venezolana tengo derecho a la gasolina a precio real

Todo el tema relacionado a la gasolina se ha vuelto controversial en Venezuela, peor aún, a pocos días del anunciado subsidio al combustible a través del carnet de la patria que impuso el Presidente Nicolás Maduro a todos los chóferes y dueños de vehículos, el ciudadano se encuentra confundido y resignado.

Habrá un nuevo financiamiento a la gasolina, todo aquel usuario que desee “disfrutar” del nuevo precio (que aun no lo han divulgado), deberá registrarse en el censo del parque automotor que se realiza desde hace días en las plazas Bolívar de todo el país. El que no se registre le tocará pagar el combustible a precio internacional (aprox. 1,10$ por litro).

Por otro lado, hay que destacar que las colas para surtir gasolina a nivel nacional lo único que han logrado es agudizarse. Habitantes de Maracay, Edo Aragua, denuncian que en la bomba de gasolina “Tommy”, diagonal al centro médico Maracay, están regalando el combustible, los usuarios pueden pagarla el precio que mejor les parezca.

Este escenario es muy parecido al que sucedió meses atrás en la bomba de la floresta, en la ciudad de Caracas, donde luego de prácticamente regalar el combustible a los usuarios, la bomba clausuró y hasta la fecha de hoy no provee gasolina.

¿Cómo harán las bombas de gasolina para poder agilizar el proceso de escanear todos los carnet de la patria si nunca han tenido tan siquiera un punto de venta electrónico? Si un litro tendrá un valor aprox. De 1,10$ (para los no censados) ¿40$ saldrá llenar el tanque completo? ¿Se necesitarán 50 salarios mínimos?

Como dato relevante, trabajadores petroleros convocan a protesta nacional para este jueves 16 de agosto. Rechazaron la internacionalización del precio de la gasolina. “Si esto ocurre, exigiremos entonces que se internacionalicen los salarios en Venezuela”.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

El Diputado, José Guerra @JoseAGuerra redacta: “Este gobierno es bien irresponsable: estuvieron 20 años jugando a la demagogia con la gasolina diciendo que ésta era del pueblo, ahora de un solo golpe la colocan a precio internacional, $1,10 por litro, impagable por los venezolanos hoy arruinados por el socialismo”.

La Periodista, Ibéyise Pacheco @ibepacheco señala: “Oficializada la extorsión con el carnet de la patria. Quien no lo tenga, pagará la gasolina a precios internacionales”.

El Ing. Químico, Henkel Garcia U. @HenkelGarcia expresa: “Maduro anuncia que la gasolina irá a precios internacionales justo cuando el ingreso real del venezolanos está en mínimos históricos”.

El Diputado, Luis Florido @LuisFlorido opina: “Gasolina a precios internacionales para quienes decidimos no inscribirnos en el carnet cubano de control social”.

La Periodista, Luz Mely Reyes @LuzMelyReyes comunica: “Así entendí el madurazo: aumenta gasolina a precios internacionales en toda Venezuela, otorga subsidio directo, establece un cambio dual tipo Cuba y segrega a quienes no tengan la credencial del carnet de la patria”.

El Periodista, Isnardo Bravo @isnardobravo comenta: “Según la página Global Petrol Prices, el precio promedio mundial del litro de gasolina es US$ 1,16. Para nosotros considerando el afrodecendiente, Bs 5 millones 336 mil. Colocarle 20 litros al carro serían 106.720.000, o 1067,20 soberanos. Destruyeron Pdvsa y pagamos los pendejos”.

La Reportera Gráfica, Laura Rangel @LicLauraRangel escribe: “Bueno, me tendré que comprar una bicicleta o un monopatín eléctrico, porque esta que está aquí no se va a sacar ese “Carnet de la patria” a mí nadie me chantajea como venezolana, tengo derecho a la gasolina al precio real, con o sin carnet”.