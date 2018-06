@Leonardo_Padron: ¡Gracias por tanto coraje, periodistas!

Tal día como hoy 27 de junio especialmente en Venezuela se celebra el Día del periodista, así lo ratifica la ley de Ejercicio del Periodismo de 1994, dicho día fue seleccionado en conmemoración del primer número del "Correo del Orinoco", creado por Simón Bolívar en 1818. Jamás en la historia de nuestro país se ha visto tan aporreada la libertad de expresión como en los actuales tiempos de “revolución”.

La libertad de expresión como derecho de la humanidad es una ley primordial y una de las más valiosas para la libre transmisión de las demás leyes sobre los derechos humanos, esto quiere decir que sin el libre ejercicio de la libertad de expresión sería muy complicado la existencia de la humanidad, así fue señalado en el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa del 26 de agosto de 1789.

Desde el año 2012 en Venezuela, aproximadamente 20 promociones de comunicadores sociales han tomado la decisión de migrar a otros países, esto quiere decir que alrededor de 1.328 reporteros, entre fotógrafos y periodistas, han acudido al sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) para solicitar la credencial internacional de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), para poder ejercer con mayor facilidad fuera de las fronteras venezolanas. Así lo indica Marco Ruíz, secretario general del SNTP.

Ruiz denuncia que en lo que va del año 2018, 26 medios de comunicación han sido afectados por sanciones, bloqueos o cierres y que han sido atacados de diversas maneras 87 trabajadores de la prensa. Es así como el sindicato da cuenta de 113 hechos de agresión a la prensa en toda Venezuela en lo que va de año.

“De esta cifra se desprenden también 24 detenciones y 61 actuaciones violatorias de la libertad de expresión, de información y del derecho al trabajo que tienen como victimarios a los cuerpos de seguridad del Estado”, argumenta el Secretario General de la SNTP.

Solo en 2018, ocho diarios se han visto obligados a cerrar por la negativa de la corporación Alfredo Maneiro de vender los insumos para la impresión. En la lista están: Versión Final, de Maracaibo; La Prensa, de Barinas; La Región, de Oriente; El Impulso, de Lara; El Tiempo, en el área Metropolitana; La Verdad, de Monagas; El Oriental; Las Noticias, de Cojedes. Además, los cuatro impresos: El Periódico, de Monagas; La Verdad, de Vargas; La Prensa, de Monagas; Diario Última Hora, de Portuguesa se vieron obligados dejar de circular los fines de semana y otros dos (Visión Apureña y Diario Los Andes) decidieron pasar a semanario para hacer rendir los pocos recursos que les quedan.

El SNTP contabiliza cuatro medios digitales atacados en el año y especificó que se trata de un bloqueo temporal y el inicio de un procedimiento administrativo contra El Nacional Web, el bloqueo parcial y continuos ataques al servidor que vive El Pitazo, el bloqueo temporal y los ataques de tipo masivo que ha vivido La Patilla y el reciente ataque al servidor de la plataforma Vendata.

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, es uno de los documentos fundamentales de la Revolución francesa (1789-1799), cita lo siguiente en su artículo 11: “Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley”.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

El Escritor, Leonardo Padrón @Leonardo_Padron señala: “¿Feliz día del periodista? ¿En un país donde la libertad de expresión ha sido pulverizada? ¿Donde periodistas y medios son amenazados y espiados? ¿Donde decir la verdad te puede costar el despido, la cárcel o el exilio? Solo queda decir: ¡gracias por tanto coraje, periodistas!”.

El Reportero Gráfico, Jesus Medina Ezaine @jesusmedinae redacta: “Para los periodistas que no se le ponen de rodillas a nadie, para los que no se dejan silenciar por nadie, para los que no se dejan comprar por nadie. Para los periodistas que no tienen el ego a millón y si trabajan. ¡Feliz día del periodista! para todos los demás existe MasterCard”.

El Periodista, Dereck Blanco @Dereckb expresa: “¡Feliz Día del Periodista a todos mis colegas! Son los mejores, siempre luchando ante la adversidad y el viento en contra pero sin perder el objetivo, llevar siempre la verdad ante la opinión pública. El periodismo es pasión en todas sus fuentes; los quiero y los respeto. ¡Abrazo!”.

La Periodista, Raylí Luján @RayliLujan explica: “Feliz día del periodista a los colegas en Venezuela que siguen entregados a informar pese a los miles de obstáculos. Feliz día a los más de 1.300 periodistas que se han tenido que ir y a los que actualmente se encuentran en formación. El periodismo es pasión. Que nadie se las apague”.

El Comunicador Social, Miguel Zambrano @zambranomiguel comunica: “Feliz Día a unos héroes anónimos, los cazadores de la verdad que ante tanta adversidad siguen trabajando y demostrando que la autocensura es para unos y los que aman la profesión de verdad informan. Feliz Día del Periodista”.

La Reportera, Dayana Krays @Dayanakrays escribe: “Cuesta celebrar lo que durante años han atacado, silenciar la verdad sin duda alguna es la fuerza para seguir. El periodismo es un servicio, es ser la voz para informar la verdad. Estoy sumamente orgullosa de los #periodistas venezolanos. Feliz Día del Periodista”.

El Comunicador Social, Sergio Novelli @SergioNovelli argumento: “Feliz Día del Periodista a todos mis colegas, sobre todo a los venezolanos, quienes han sabido sortear toda suerte de obstáculos para vencer la censura y vencer a como de lugar... Éxitos siempre”.