@Leonardo_Padron: “Es bueno que también pongamos en duda nuestras dudas”

Sospechar, dudar, desconfiar, todos sinónimos válidos en un país donde el suceso y las malas noticias es lo único que no escasea. Han pasado 20 años de revolución comunista donde muchas acciones de funcionarios policiales o militares se han puesto en tela de juicio, algunos con finales no tan deseados.

Entre estos casos se encuentra el alzamiento del Capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Caguaripano, en su asalto al fuerte Paramacay, actualmente el funcionario se encuentra detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Plaza Venezuela.

Otro acontecimiento que causó mucho revuelo nacional como a nivel internacional fue el del inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC), Óscar Pérez, quien en acciones temerarias se mostró en contra del gobierno de Nicolás Maduro Moros.

Este último produjo muchas dudas al final de sus últimos días, algunos ciudadanos (incluyendo periodistas e intelectuales), no creían en la acción genuina del fallecido funcionario, no obstante, este tuvo que transmitir en vivo la cruel masacre en el sector donde se refugiaba para que no quedara la duda de que sus maniobras eran legítimas en rotundo rechazo al estado chavista.

Por tales motivos el venezolano en la actualidad se encuentra renuente a creer cualquier alzamiento militar y a dudar de acciones armadas, debido a la violencia vivida en las protestas de los años 2014 y 2017, donde quedaron registros audiovisuales de guardias nacionales y fuerzas policiales agrediendo a ciudadanos pacíficos exigiendo sus derechos.

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

La Periodista, Fran @GataFranca redacta: “No pidan disculpas por dudar de la versión oficial. Tener pensamiento crítico no es un defecto. Dudar de las instituciones no es un delito. Es un ejercicio válido y necesario para la democracia de un país. Es la razón por la cual existe el periodismo”.

El Periodista, Isnardo Bravo @isnardobravo señala: “Ahora también somos expertos en alzamientos militares. Que debió haber sido así. Que por qué esto. Que es un peine. Que duró poco. Respiro profundo. Me guardo la grosería y continúo haciendo lo que hago desde hace 26 años: informar. Buenos días”.

El Profesor de Filosofía, Erik Del Bufalo @ekbufalo expresa: “Para ser un verdadero escéptico o persona racional, hay que aprender a dudar también de las dudas”.

El Politólogo, Pedro A. Urruchurtu @Urruchurtu informa: “Usted está en todo su derecho de dudar. Es cierto. Sólo le recuerdo que la última vez que este país dudó demasiado, terminó en masacre en El Junquito; cuando se despejó la duda, ya era muy tarde. ¿Aprenderemos?”.

El Escritor, Leonardo Padrón @Leonardo_Padron comunica: “Nos han enseñado a dudar de todo. Entonces es bueno que también pongamos en duda nuestras dudas”.

La cuenta, More & More @moreandmore024 comenta: “La ciencia lo hace, no confía hasta no ver pruebas. Llevamos 20 años de positivismo absurdo”.

La usuaria, Lisalber Romero @lisalberR escribir: “Yo sí dudo y también dudo de mis dudas: ¿Los militares pidiendo apoyo al pueblo cuando es el pueblo quien debería pedir apoyo a los militares?”.