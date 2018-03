@laureanomar: PPK es alguien decente, los indecentes nunca renuncian

El día 21 de marzo fue de suma relevancia no sólo para la nación peruana sino para todo el territorio suramericano, el Presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard anunció su renuncia a la Presidencia de la República del Perú, tras darse a conocer por parte del partido político de Keiko Fujimori unos videos donde revelan supuestos intentos de compras de votos por parte Kenji Gerardo Fujimori.

Luego de haberse informado sobre la renuncia de Kuczynski, se da a conocer por parte del mismo mandatario la siguiente declaración: “Frente a esta difícil situación que se ha generado, y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República”.

Ahora bien, a unas cuantas semanas de la próxima Cumbre de las Américas, previsto para el 13 y 14 de abril, algunos Presidentes como Mauricio Macri de Argentina y Juan Manuel Santos de Colombia, discutirán si viajan a dicha reunión de Lima, sin embargo, el Presidente norteamericano Donald Trump mantiene sus planes de asistir al evento de líderes más importantes de la región.

Cabe destacar que la exclusión del mandatario revolucionario Nicolás Maduro, se mantiene en pie ya que la decisión de persona no grata fue del pueblo peruano y no disposición única de Kuczynski.

La actual conmoción de la renuncia de Kuczynski no afecta en ninguna medida a los venezolanos que se encuentran residenciados en la República del Perú, pero si implica una sensible pérdida para los venezolanos que han peleado por el cambio político en Venezuela.

Kuczynski ha apoyado de manera decidida a los venezolanos que han combatido por ese cambio, y especialmente a los venezolanos que se han visto obligados a emigrar al Perú para sobrevivir.

Estos Gobiernos democráticos son esencialmente temporales y relativamente frágiles, sin embargo, Gobiernos “comunistas” como el de Maduro y los Castro están enquistados y atornillados en el poder en base a la fuerza de las armas. No rinden cuentas, y puede mantenerse en el Gobierno a la fuerza, indefinidamente.

Como dato relevante, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro presuntamente estaría comprometido en el caso Odebrecht, y en muchos otros casos de corrupción rampante, y ni hablar de otros temas gravísimos violación masiva de los DDHH de los venezolanos.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

Nuestro seguidor, Gino Leiva Paredes @GinoLeiva redacta: “En el Perú cuando un presidente no tiene mayoría en el Congreso lo vacan o le dan golpe de Estado. Es una situación normal en la política peruana. La política peruana con respecto a los hermanos venezolanos no cambiara para nada”.

El usuario, Oscar Pérez Torrez @oscarabp informa: “a los venezolanos en Perú: "Sigamos realizando nuestras actividades con tranquilidad, trabajando, demostrando que los venezolanos venimos a aportar y a aprender".

La cuenta, malcom_x1x1x1 @MALCOM_X_ indica: “Indudablemente con Vizcarra será otra cosa, con Ppk estábamos en inercia económica creciendo al 2.5% cuando necesitamos 4, 5,6%”.

El Periodista, Pedro Pablo Peñaloza @pppenaloza expresa: “Si PPK hubiera podido aplicar la fórmula de la democracia chavista, no le pasaba eso: destituye al Fiscal, cierra el Congreso, encarcela a la oposición, sepulta el caso Odebrecht y si alguien protesta, militares y colectivos. Pura estabilidad”.

El Periodista, Alejandro Armas @AAAD25 explica: “PPK: Lo mejor para el país es que yo renuncie. Delcy Rodríguez: Nunca entregaremos el poder político. Venezuela atraviesa una situación infinitamente peor que Perú. Pero los "oligarcas" son los gobernantes de países vecinos críticos del chavismo, claro”.

El Humorista, Laureano Márquez @laureanomar argumenta: “PPK debe ser una persona decente, los indecentes nunca renuncian, se eternizan en el poder”.

La Periodista, Beatriz Adrián @Beadrian escribe: “Diferencias entre el presidente de Perú y Venezuela. El primero renunció tras escándalo Fujimori. El 2do ha protagonizado miles de escándalos y es incapaz de siquiera pedir ¡perdón!”.