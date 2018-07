@jvivassantana: Lo que fue símbolo del progreso ahora es #PesadillaMetro..

Cuando uno entra a las instalaciones del Metro de Caracas, pareciera que se estuviese entrando a una sala de cine a ver una película de terror, o aún más insólito, adentrándose aun mundo inhóspito y desconocido. Las escaleras mecánicas inservibles, paredes sucias, basura por doquier, malos olores, las cabinas de expendio de tickets del metro vacías y cerradas.

El personal que labora allí brilla por su ausencia, las instalaciones están deterioradas y no hay nadie que vele por el mantenimiento del que fue "La Gran Solución para Caracas".

A diario se escuchan las quejas de los usuarios por el mal servicio que presta el sistema de transporte, que moviliza al menos 2 millones y medio de de venezolanos.

Los retrasos están a la orden del día, raro es que esto no ocurra, ni hablar de los robos, ya existen hasta bandas organizadas dentro de los andenes. Sin mencionar fallas en los aires acondicionados, incluso ya hubo un asesinato, estos son alguno de los detallitos con lo que a diario se enfrentan los usuarios del Metro.

Leamos los comentarios que hacen los usuarios de @ReporteYa sobre este delicado tema que afecta a gran parte de la población caraqueña.

Javier Vivas Santana @jvivassantana expresa: "Lo que fue símbolo del progreso de Venezuela y Caracas en la cual incluso existía una llamada Cultura Metro, que nos convertía en ciudadanos ejemplares, derivó en una #PesadillaMetro, con destrucción del sistema y descomposición ciudadana. Colapso del Metro es la bazofia del Estado".

Ricardo Sansone @KUAIMARE escribe: "No es sólo un problema de malos gerentes, son personas que no tienen el conocimiento, no tienen la capacidad, no quieren rodearse de buenas personas. Hoy el Presidente de Metro es un militar, que poco sabrá del servicio de la empresa. #PesadillaMetro".

Ing. Sergio Silva @sergio_silva_s manifiesta: "#PesadillaMetro soy Prof. En ing.civil UCV me quedan 4 alumnos y 3 no pudieron llegar a un parcial por retraso en el metro, falta de efectivo para camioneticas y miedo a perreras. La hora de inicio de clases varía y depende del estado del metro ese día".

Chicoaco @elcedetueme En revolución la #PesadillaMetro es abordar y sufrir en la estación sucia para trasladarse hasta la estación pocilga, pasando por las estaciones la cochinada, la inmundicia, la asquerosidad, la hediondez, la putrefacción, etc".

Yusleiny Aristiguieta @Loisinet asegura: #PesadillaMetro Hace dos semanas el conductor del MetroBus de la ruta #UrbSimónRodríguez se desmayó, afortunadamente logró detener el vehículo antes del evento, de lo contrario resultaría en tragedia, se descompensó por no comer, es otra realidad de la que no se habla".

José Andrés Molina @JosAndrsMolina3 infiere: "No hay personal operativo en las estaciones, no hay personal de seguridad para el resguardo, no hay personal de mantenimiento y limpieza, carencia de educación y normas, trenes totalmente en el abandono, unidades metrobus destartaladas. Hay que vivirlo para creer #PesadillaMetro".

@celiaherrera afirma: "Si no tienes a las personas adecuadas en el momento indicado, terminas cometiendo errores. #PesadillaMetro".