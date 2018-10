@jvivassantana: #Incomunicados: Es el paroxismo al cual el Madurismo...

En la actualidad el poder acceder a los servicios públicos en Venezuela se convierte en una verdadera odisea para el ciudadano que vive al día con los servicios, donde las fallas en el agua, la luz, el gas, telefonía y el internet forma parte de la cotidianidad, a pesar, de ser un país rico en petróleo, la gerencia de un régimen incompetente que ha hecho y deshecho con el dinero de los venezolanos, sin inversión, desmejorando la calidad de vida.

El fallecido expresidente Hugo Chávez, ordenó la nacionalización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), con la promesa de “democratizar las telecomunicaciones y disminuir la brecha en el acceso a las tecnologías digitales”.

Hoy a más de 10 años de la estatización, la empresa de telecomunicaciones que mantenía intercomunicado a todo el país, solo se caracteriza por las constantes fallas en los servicios de telefonía o lentitud en el Internet ABA, sin contar problemas para la venta o reposición de equipos y deficiencias en la resolución de averías y en la atención a los clientes.

Durante este fin de semana los usuarios de de las empresas de telefonía celular presentaron una falla, la empresa Movistar Venezuela colocó en su cuenta de tritter @MovistarVe : "Presentamos inconvenientes con los servicios de voz y datos en Caracas, estamos trabajando en su pronta solución"

Leamos los comentarios de los usuarios de @ReporteYa en torno a este tema bajo la etiqueta #Incomunicados

Iván R. Méndez @ivanxcaracas sentencia: "Hay zonas del país donde desde hace mucho tiempo están completamente #Incomunicados".

Oscar @oscar_a_f escribe: #Incomunicados: Movistar: No da ni los saldos. Internet Cantv Aba: intermitente horrible servicio. Movinlnet: Sin comentarios O sea un país hecho pedazos. Y Ahora salen y que el chavismo originario. No me .......".

Javier Vivas Santana @jvivassantana redacta: #Incomunicados: Es el paroxismo al cual el Madurismo ha sumido a la población. Servicios de telecomunicaciones y de internet que no funcionan, derivan en rupturas de llamadas telefónicas, bloqueos de portales digitales, inoperatividad de puntos de venta. Venezuela aislada".

Yusleiny Aristiguieta @Loisinet asegura: "Mantenernos #Incomunicados: Es una de las máximas del régimen, entendiendo que lo que no se sabe no existe, trabajan de manera muy exitosa en la destrucción de los medios de comunicación y eso incluye afectar todos las vías que busquen tenernos comunicados, otra forma de censura".

Ángel Morillo @goliath_aamm destaca: "#Incomunicados: El gran problema es que cuando se anuncia un aumento en las tarifas el venezolano se queja y hace campaña para evitar que suceda pero espera recibir un servicio de primera".

Montuno Enhuacalao @montunoenhuacal comparte: "#Incomunicados: En todos los sentidos, fallas eléctricas, telefonía de mala calidad, internet más lento del mundo, menos TV independiente, vialidad terrestre destruida, estaciones de radio en manos del gobierno, menos vuelos y líneas aéreas, sin pasaportes, es lo que quiere el gobierno".

Hamlett J Rojas C @Hamlett66 cuenta: "#Incomunicados Las Comunicaciones están como el País, Falta de Tecnologías, Adquisición de Nuevos Equipos. Adaptarse a las Innovaciones del Mundo Moderno, Inversiones en el Sector entre Otros; Sin Capacidad de Poder Adquirir Divisas. País Incomunicado es el Resultado del Socialismo".