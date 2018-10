@josechirinosb: El béisbol le sirve al gobierno para distraer la crisis

La actual temporada de béisbol profesional venezolano 2018-2019, ha comenzado con gran rechazo en las redes sociales, algunos fanáticos le han reprochado al Gobierno venezolano de subsidiar un presupuesto de 12 millones de dólares para darle inicio a los juegos de pelota, pero para los niños del JM de los Ríos que tienen suspendida las Quimios no hay presupuesto.

Es sabido que para el Gobierno comunista del primer mandatario presidencial Nicolás Maduro Moros, no existe una crisis humanitaria en Venezuela, lo han negado en cualquier instancia internacional, hasta fueron capaces de negarlo en el consejo extraordinario de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el presente año 2018.

Por tal motivo, el gobierno chavista prefiere y les es de suma conveniencia darle prioridad a presupuestos de entretenimiento como: conciertos musicales, eventos deportivos, culturales, sociales, etc. De tal forma que puedan “tapar el sol con un dedo” y poder generarle dudas a la comunidad internacional de la tragedia humanitaria que padece actualmente el país.

Para nadie es secreto que el beisbol es el deporte preferido de la gran mayoría de venezolanos, es una de las principales válvulas de escape y entretenimiento que tienen nuestros ciudadanos y más en estos tiempos de estrés, tención y preocupaciones en el ambiente.

Lamentablemente el ciudadano común que no está de acuerdo con que se celebre dicho evento deportivo, no puede hacer mucho más allá de quejarse por las redes sociales. Mientras unos cuantos están disfrutando del beisbol gracias al Gobierno, otros mueren por falta de medicamentos que el estado no subsidia. Vivimos en una constante y cínica tragicomedia.

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

El usuario, Daniel Cruz @daniel_cruz67 escribe: “Si existe un deporte amado por el venezolano es el Béisbol y si este ama a Venezuela entregaría ese enorme presupuesto aprobado para los niños del JM de los Ríos que por desgracia tiene suspendida las Quimios porque no hay con que”.

El Ingeniero, Miguel T. Pineda @mtruzmanp señala: “Amo el béisbol, es mi deporte preferido y disfruto cada juego de mi equipo favorito, pero ante todo soy venezolano y me duele ver cada día como ciudadanos mueren por falta de medicinas y comida, por eso digo no al béisbol mientras el gobierno lo subsidie”.

El Economista, Luis Oliveros @luisoliveros13 expresa: “La liga venezolana de béisbol recibirá $12 millones para la temporada, por parte del gobierno. Me encanta el béisbol, lo adoro. Pero esa noticia es una vergüenza, una falta de respeto para los millones de venezolanos que en este momento están pasando muchas necesidades”.

La Industriólogo, Elenita @Elenitavip comunica: “Ver el rechazo del venezolano a las divisas asignadas al béisbol, época que la mayoría esperaba y disfrutaba, me deja claro que hay venezolanos con razonamiento lógico, empático, solidario y conscientes de la realidad, que supera las banalidades ¡Me enorgullecen!”.

La usuaria, @vodkarli redacta: “Siempre me gustó el béisbol venezolano, pero desde hace años dejé de verlo, incluso desde antes de irme del país, no por nada malo, y sigo sintiendo que es un deporte entretenido, pero también está tan sucio de corrupción que da tristeza, y al final todo es resignación y aplausos”.

El usuario, Arcángel @aglayfranquis3 comenta: “Mi corazón magallanero me dice llegó el béisbol pero mi amor por Venezuela me dice primero tienen que ser las medicinas y los alimentos para los niños”.

La cuenta, José Chirinos @josechirinosb argumenta: “El Campeonato de Béisbol le sirve al gobierno para distraer la crisis hasta el mes de febrero”.