@JoseAGuerra: 5 ceros menos ahora, y tal vez 3 ceros menos en 4 meses

La nueva medida económica anunciada por el mandatario Nicolás Maduro el pasado 25 de julio puso en angustia a todo el pueblo de Venezuela; cinco ceros menos a la moneda y nuevas piezas en torno al material monetario ha fomentado la confusión y la decepción del ciudadano de a pie.

¿Qué ha pasado con toda aquella inversión que requirieron las últimas tres reconversiones monetarias del gobierno socialista venezolano? ¿Cuánto le costó al pueblo venezolano dichas medidas económicas? ¿Sirvió de algo? ¿Se ha visto beneficiado el venezolano por tales estrategias económica? Todas estas interrogantes son las que circulan por las redes sociales donde los usuarios expresan sus tantas incomodidades con el gobierno madurista.

El economista egresado de la Universidad Central de Venezuela, José Guerra, sostiene que la reconversión no va a resolver el problema de la hiperinflación, y el que poner al petro como moneda referente es inútil, ya que no se ha “cristalizado porque nadie va a comprar una criptomoneda emitida por un Gobierno con déficit y no es aceptada internacionalmente”.

Guerra explica que la reconversión generará más inconvenientes a la crisis económica que atraviesa Venezuela porque no habrá manera de cobrar el pasaje, la gasolina y otros servicios por falta de monedas, además el economista enfatizó que la reconversión monetaria le cuesta al Estado venezolano más de 300 millones de dólares porque la impresión de cada billete en el exterior cuesta, aproximadamente, seis o siete dólares.

Por otro lado, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Bancarios (Fetrabanca), Claudio Rivas, aseguró que es insuficiente el plazo hasta el 20 de agosto para que la banca adecúe los sistemas tecnológicos y contables al nuevo cono monetario.

El secretario de Fetrabanca argumentó que la banca no ha recibido los billetes del nuevo cono monetario y, por lo tanto, no se han podido calibrar los cajeros automáticos. Insiste en que la nueva medida traerá más contratiempos.

“Esto trae ahora un retraso y pérdida de tiempo en el sector financiero, que nos lleva a pensar que va a haber una convivencia de los dos conos, tiene que haberla”, sugirió Rivas.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

El Diputado, José Guerra @JoseAGuerra señala: “Insisto. Sin un programa de Reformas Económicas que ataque de raíz el déficit fiscal y su financiamiento mediante emisión de dinero, la reconversión monetaria será un fracaso más. 5 ceros menos ahora y tal vez 3 ceros menos en 4 meses”.

El usuario, Cesar Moya @zuricht94 redacta: “Mientras exista el control cambiario, la reconversión monetaria de Nicolás sólo traerá más inflación, lo que el gobierno denomina "Petro" es sólo un producto fraudulento en la imaginación de estos pillos”.

El Político, Julio Borges @JulioBorges informa: “@nicolasmaduro: la reconversión no frenará la inflación, el anclaje al petro es nulo, porque remedo de moneda no existe; y el petróleo tiene valor cuando se extrae y uds no pueden hacerlo porque destruyeron PDVSA. Conclusión de sus anuncios: improvisación, indolencia y mentiras”.

El Activista de VP, José Romero @RomeJoseJ expresa: “Maduro intentó acabar con el billete de 100 y no ha podido, ahora pretende hacer una reconversión monetaria en menos de un mes sin las campañas informativas pertinentes #LaGuerraEconómicaEsMaduro”.

La cuenta, PROVEA @_Provea comunica: “La nueva reconversión monetaria es realmente un paquete neoliberal disimulado donde te aumentarán servicios públicos. Si pagaras el pasaje con una moneda de 0,50 te estarán realmente aumentando de 10.000 a 50.000 Bs. Igual pasará con la gasolina. Maduro más hambre y miseria”.

Nuestro seguidor, Federico Black B. @FedericoBlackB comenta: “Si hoy el pasaje de transporte público urbano cuesta Bs 10.000. Con la reconversión de Maduro, quedaría en Bs 0,1. La moneda de menor denominación, es de Bs 0,5 ¿Cómo dan vuelto? ¿O subirán el pasaje urbano a Bs 0,5? Eso sería un incremento del 500%”.

El usuario, José @josearrova escribe: “¿Y quién le dijo a Ud. que en comunismo se quiere la mejor medida económica para el pueblo?”.