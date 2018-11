@jorgeroig: Que Zapatero divida a nuestra oposición es una pésima señal

El día de ayer 6 de noviembre se declaró en la Asamblea Nacional (AN), la inadmisibilidad en cualquier tipo de mediación hacia los asuntos internos de Venezuela por parte del ex Presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, el señor Zapatero ganó perdiendo al lograr dividir a la oposición dentro de la AN.

La aprobación del voto de censura contra José Luis Rodríguez Zapatero estuvo un tanto pareja; con 43 votos en contra y 53 votos a favor más una abstención se decretó la descalificación al político español para ser mediador nacional e internacional de los venezolanos.

No obstante, la cantidad abrumadora de diputados que votaron en contra de tal medida causó grandes disgustos en las redes sociales, usuarios reprocharon a todos aquellos diputados que no estuvieran de acuerdo con rechazar las gestiones parcializadas de Zapatero con el gobierno venezolano.

Incluso, la Diputada Delsa Solorzano, expreso su descontento en su cuenta oficial de Twitter: “Con toda la sinceridad del mundo, lo que está ocurriendo hoy en la AN es una vergüenza. Que un hombre como Zapatero, que no representa los intereses de la dignidad de Venezuela nos divida, es penoso. Zapatero no merece eso. Ya ese señor nos ha hecho bastante daño”.

De igual forma hay que resaltar a todos aquellos partidos políticos opositores que votaron a favor de tal medida de censura contra Zapatero, entre ellos: Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Causa R y Soy Venezuela.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

El usuario, Jorge Roig Navarro @jorgeroig expresa: “Que un hombre como Rodríguez Zapatero divida a nuestra oposición es una pésima señal para los acuerdos políticos que tendrían que ocurrir antes del 10 de Enero. Cuánto daño sigue haciendo este personaje”.

El dirigente político, Juan Pablo Guanipa @JuanPGuanipa redacta: “De abrirse algún ápice de negociación posible en Venezuela, Rodríguez Zapatero debe quedar excluido de ella, por ser parte del conflicto que vive el país y una vergüenza para la democracia mundial”.

El Locutor, Bolívar@RAULBOLIVAR señala: “Tan mal están algunas bases de la oposición que un elemento como: Rodríguez Zapatero, genera división. Es terrible ver eso cuando lo correcto sería debatir una agenda política para el país. Zapatero les alteró los nervios ¡Qué mal!”.

El Abogado, José Andrés Octavio @jaol1968 comunica: “Si votar contra Rodríguez Zapatero es una tontería intrascendente, con más razón me pregunto, ¿Por qué no lo hicieron en bloque? Esas "torpezas" no dejan avanzar a la oposición”.

El usuario, Reinaldo Carrasquel @Reinaldoflaco comenta: “¿Por qué no tuvieron unanimidad para declarar a Rodríguez Zapatero persona no grata? Defienden lo que les interesa”.

El Periodista, Carlos Jesús Gómez @GCarlosJesus informa: “Adecos, UNT y Avanzada Progresista, el club de amigos del representante del gobierno en el "diálogo"; Rodríguez Zapatero”.

Nuestro seguidor, Daniel Blanco @DanielBlancoPz escribe: “Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT) intentaron beneficiar a José Luis Rodríguez Zapatero frente a la Asamblea Nacional. No hay forma de explicar o defender eso”.

La cuenta, Esteban Gerbasi @estebangerbasi argumenta: “José Luis Rodriguez Zapatero se lleva al albañal de la historia 43 “Diputados de Oposición”. Espero que los venezolanos y el mundo comiencen a entender porque es tan difícil salir del gobierno, nunca han sido 112 diputados de oposición los que ganaron #Dic2015”.