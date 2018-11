@jiuly256: "Esta navidad me sale #PlayaSecaPuntoFijo"

En la década de los años 80 y principios de los 90, Venezuela experimentó un repunte en lo que a turismo nacional e internacional se refiere, el país contaba con una buena infraestructura hotelera, personal capacitado y vías para poder llevar a cabo esta actividad.

Para los venezolanos era común planificar unas vacaciones a cualquier parte del país, en navidades los ciudadanos planificaban trasladarse a otras regiones para pasar las festividades con sus familias, hoy en día y debido a la crisis por la que se atraviesa en Venezuela es realmente imposible.

Hacer turismo en Venezuela se ha convertido en un lujo para la mayoría, ya ni siquiera ir a la Isla de Margarita se puede ir, porque no hay como llegarle, además de que no hay luz, no hay agua, las tiendas centros comerciales, y hoteles se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas por que no pueden mantenerse operativos debido a la escasez de insumos y los altos costos.

“Menos de 20% de la población activa tiene la capacidad de obtener ingresos que le permitan hacer desplazamientos turísticos, principalmente a destinos que están cerca de la principales ciudades que conforman el universo de los prestadores de servicios”, advirtió el presidente de Conseturismo, Jesús Irausquín, a finales de junio.

Sin embargo, el gobierno nacional parece evadir la realidad aplastante, y este jueves 22 de noviembre hicieron la apertura de la Feria del Turismo FitVen 2018, que según la ministra de Turismo, Stella Lugo, "Venezuela activará el intercambio comercial y turístico con la Isla de Cuba, para el fortalecimiento del sector turismo nacional a través del trabajo en conjunto que se viene realizando con el conglomerado productivo de la nación". saque usted sus propias conclusiones.

Leamos lo que opinan los seguidores de @ReporteYa

Raquel De Abreu @rraquelda comenta: "#PlayaSecaPuntoFijo: En estos momentos no podemos invitar a hacer Turismo en este caos de país, en donde irónicamente y a pesar de tanta abundancia hay muchísimas zonas sin agua potable, sin luz, sin internet, sin transporte público, sin gas para cocinar y sin gasolina".

MariJo Bendito @GochaSuper redacta: "#PlayaSecaPuntoFijo: Eso es muy lejos para mi presupuesto".

Javier Vivas Santana @jvivassantana destaca: "Hablar de #PlayaSecaPuntoFijo: Es una historia de desdicha que afrontamos los venezolanos- Además de estar condenados a pasar necesidades de alimentación, vestido, calzado, servicios públicos, estamos en un arresto domiciliario forzado por imposibilidad económica para vacacionar".

Diana Loaiza @diana6724 recalca: "#PlayaSecaPuntoFijo: Prefiero ir afuera, no por no apoyar el turismo, las vacaciones son un escape de la cotidianidad y hoy en día, es un reflejo de lo que se vive en Venezuela, sin agua, sin luz, sin seguridad, sin tiendas".

TuiteLacho @TuiteLacho insiste: "#PlayaSecaPuntoFijo: El turismo en Venezuela ya es como en Cuba. Hoteles 5 Estrellas para extranjeros, que les resultan baratos, y que los venezolanos no podemos pagar".

Terry Ramírez @terryramirez3 califica: "#PlayaSecaPuntoFijo: Da risa, vacaciones en el Táchira, 8 horas de cola para gasolina, no puedes ni subir al paramo a comer pasteles, ha y para turistas solo 30 litros de gasolina si consigues el chip".

Jiuly Rojas @jiuly256: "Esta navidad me sale #PlayaSecaPuntoFijo".