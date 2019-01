@jbrito84: “9 meses de sueldo mínimo para comprar un paquete de pañales”

Vemos como empezando el presente año 2019 el precio del dólar paralelo subía alarmantemente, pasando en una semana y media de 2.000Bs.S a 2.951 Bs.S (precio del día de hoy 14 de enero) al igual que los precios de la Canasta Básica Alimentaria, montos que el salario mínimo de 4.500 Bs.S no puede cubrir, tan solo un kilo de carne sobre pasa un sueldo mensual.

El 7 de enero el dólar se negociaba en el mercado negro en 1107 bolívares soberanos, en cuatro días duplicó su valor, cerrando la jornada el viernes en 2440 bolívares, un alza de 102,34 %.

En 2018 la economía se contrajo -15 %, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El Fondo Monetario Internacional prevé que en 2019 la inflación cierre en 10.000.000 %. No obstante, la Comisión de Finanzas de la AN advierte que, de no tomarse medidas correctivas, el número podría ser mayor.

A continuación les presentamos una lista con precios actualizados de algunos productos, alimentos y servicios:

18kg Perrarina: 70.784,28 Bs.S (7.078 Millones Bs.F)

5kg Detergente en Polvo: 42.000 Bs.S (4.200 Millones Bs.F)

8kg Gatarina: 111.857,18 Bs.S (11.185 Millones Bs.F)

Consulta Ginecológica: 15.000 Bs.S (1.500 Millones Bs.F)

Jamón ahumado: 8.190bs.S (819 millones Bs.F)

1.8lt Bebida Láctea: 1.170 Bs.S (117 Millones Bs.F)

2lt de Refresco: 7.327,31 Bs.S (732 Millones Bs.F)

Pan de Sandwich: 3800 Bs.S (380 Millones Bs.F)

24 Pañales: 11.748,91 Bs.S (1174 Millones Bs.F)

1kg Cebollas: 5710 Bs.S (571 Millones Bs.F)

Medicamento Atamel: 6.000 Bs.S (600 Millones Bs.F)

Helado: 33.460 Bs.S (3.346 Millones Bs.F)

1Kg Detergente en Polvo: 9.550 Bs.S (995 Millones Bs.F)

125grs Yogurt: 3.125,01 Bs.S (312 Millones Bs.F)

1kg de Zanahoria: 5.250 Bs.S (525 Millones Bs.F)

Aceite de motor: 10.000 Bs.S (1000 millones Bs.F)

32 pañales Pampers: 46.000 Bs.S (4600 millones Bs.F)

1 kilo de queso: 3.000 Bs.S (300 millones Bs.F)

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

El Ing. Agrónomo, Jesús Á. Viloria Ferrer @chuchoviloria redacta: “Un kilo que queso supera los 3.000 Bs.S, la quincena de nuestros docentes, administrativos y obreros no supera los 3.500Bs.S”.

El Analista Administrativo, Javier Silva @jsilvanavarro señala: “Un litro de aceite de motor paso de 2.500 a 10.000 bs”.

El usuario, José Brito @jbrito84 expresa: “9 meses de sueldo mínimo para comprar un paquete de pañal”.

La Lic. En Comunicación Social, Xiomara López @xiomaralperozo comenta: “Una simple franela de niños: 6.800 Bs. S, el salario quincenal de un trabajador: 3.800 Bs. S ¿Ya no podremos ni vestir a nuestros hijos? ¡Es absurdo!”

El estudiante de politología, Roderick Navarro @RoderickNavarro comunica: “Vivir en comunismo es vivir en la barbarie”.

Nuestro seguidor, Galaxito @galaxico11 escribe: “Hoy un pensionado en Venezuela solo puede comer sardinas y yuca para sobrevivir unos días”.

La usuaria, dai @akadaire argumenta: “se aceptan dólares para sobrevivir en Venezuela”.