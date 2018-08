@javiergorrino: ... ¡Bueno creo que estamos como estamos por no creer!

El pasado sábado 4 de agosto, en la avenida Bolívar de Caracas, mientras se celebraba el 81 aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana y justo al momento en el que el presidente Nicolás Maduro daba un discurso, se escuchó una detonación y todos los presentes voltearon hacia el cielo; los encargados de la seguridad presidencial cubrieron al mandatario nacional y lo evacuaron de inmediato.

Al lado derecho de la tarima, se encontraba la esposa del presidente, Cilia Flores, quien se sobresaltó por el hecho, según se observa en las imágenes de la transmisión en vivo del suceso. Se pudo ver cómo parte de los soldados que asistían a la conmemoración rompieron filas y corrieron en desbande, antes de que la transmisión se interrumpiera definitivamente.

La información oficial da cuenta de dos drones cargados con explosivos que fueron dirigidos hacia el lugar. El ministro del Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, dijo que uno de estos aparatos chocó contra un edificio vecino. El otro estalló cerca del palco e hirió a siete personas. El funcionario comentó que "un grupo militar se atribuyó el atentado" y ya hay seis detenidos.

Mientras, algunos representantes de la oposición que se pronunciaron mostraron su escepticismo de las versiones oficiales. “Aún está por verse si realmente fue un atentado, un accidente fortuito o alguna de las otras versiones que circulan por redes sociales”, dijo a través de un comunicado el Frente Amplio Venezuela Libre, la principal coalición opositora.

Leamos los comentarios de nuestros seguidores en torno a este tema de credibilidad del gobierno nacional.

El criminalista, profesor universitario, y exfuncionario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y de otros organismos policiales e inteligencia Javier Gorriño @javiergorrino sentencia: "Los patriotas que no creen en Oscar Pérez, que no creen en el pobre militar que con unos compañeros sitiaron un fuerte, ahora no creen en el atentado. No creen en votar. ¡Bueno creo que estamos como estamos por no creer!".

Nuestra seguidora, Ana Virginia Stone @anavstone comenta: "Parece que la gente se cree más inteligente cuando desmiente todo lo que pasa. Una vecina juro que transitó por la avenida Bolívar ayer tarde, y no pasaba nada..."

Por su parte, Jesús Jiménez @jesalejim destaca: "Los que te insultan son los mismos que creen idioteces como que el TSJ en el exilio va a enjuiciar y meter preso a Maduro. Que Chávez muerto era un muñeco de cera, que Oscar Pérez era un actor y sigue vivo en Miami, que el CNE inventa los votos, etc. Viven una realidad paralela".

Entre tanto, María G. R @lala_0754 subraya: "Lo que pasa es que siempre se montan shows y estamos incrédulos ante lo que sucede".

Asimismo, Luis Almagro @Almagro_OEA2015 escribe: "La nula credibilidad del régimen de Maduro impide saber la verdad de lo ocurrido. En cualquier caso, reiteramos: la Secretaría General de la @OEA_Oficial siempre condenará el uso de la violencia como herramienta política #OEAconVzla".

Judid Velásquez @yurekave piensa: "Lo bueno de todo esto es que hay que informar, gracias por mantenernos al día de los acontecimientos que suceden a diario. Hay muchos que quieren ser más papistas que el Papa, no se les hace caso, su entrega en informarnos es lo más importante, ante tanta falta de credibilidad oficialista".