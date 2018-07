@jasori: Cuando abren una Santamaría en Vzla se derrota al comunismo

Nuestro facilitador y experto en redes sociales, Luis Carlos Díaz @LuisCarlos colocó un tuit del cual se hizo un hilo y tuvo algunas respuesta en relación a que según Luis Carlos: "Es una buena noticia que las empresas suban sus precios. Significa que luchan para no trabajar a pérdidas (que es casi imposible) y desean seguir pagándoles a sus empleados y mantener operaciones. Significa que aún no quieren tirar la toalla aunque sea más barato cerrar".

Continúa Luís Carlos comentando que: "Por supuesto, aparecen los operadores del gobierno y lo opositores con corazón chavista, que aún desean chulearse al que produce y ofrecen reforzar dos métodos de quiebra: Controlar precios. Obligar a entregarle al Estado un porcentaje de la producción. Fórmulas del fracaso".

En otro tuit, Luís Carlos asegura: "No hay manera de que congelar los precios ayude a que la gente pueda comprar los productos. Eso es falso, a lo sumo beneficia a los primeros en la cola y a los que están más cerca del poder y los privilegios. No es sostenible, genera quiebras y al final no habrá para nadie.

Es más destaca Luis Carlos: "Hay rubros agrícolas subvencionados por la clase media. Porque el Gobierno le quita la mitad de la producción a los campesinos y paga muy tarde a precios controlados. Así que con el resto de la carga (menos lo robado en alcabalas militares) deben cubrir toda la pérdida".

Lea las reacciones de nuestros seguidores a este hilo de tuit colocados por nuestro facilitador en @ReporteYa.

Renee Pernia A @rperniaa responde: "Lo que significa es que hay una unión gobierno, empresas, comerciantes y asociados para terminar de joder al resto de los pendejos... Todos disfrutaron de millones de dólares a 10 Bs...".

Víctor @victorcx expresa: "Yo jamás disfrute de dólares a 10 y subo mis precios cada dos días, como me suben los costos y listo. Es estructura de costos".

Luis Guillermo @lgmarquez1960 asegura: "El esfuerzo que hacen los empresarios se ve recompensado al mantener clientes fieles a las marcas y establecimientos que no menguan del erario público".

Nérida koller @NeridaKoller dice: "Los empresarios son unos valientes porque continúan haciendo lo que saben hacer con una hiperinflación galopante que deprime a cualquiera. Menos al pueblo".

Jesús Soriano @jasori subara: "El solo hecho de que enn Venezuela cada mañana un empresario levante su Santamaria y abra su negocio, ya es un fracaso para el castrocomunismo".

Miguel @mcardhernandez comunica: "Lo más loco es tener que alegrarse porque suban los precios, pero bueno ya nada es lógico en Venezuela...".