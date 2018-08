@Harrys74: #MaracaiboSinLuz nos devolvieron a la era de la cavernas

El Estado Zulia ha sido uno de las capitales venezolanas más afectadas por la peor crisis humanitaria que ha padecido este país en toda su historia. Llegando a niveles jamás imaginados por el venezolano, así lo muestran las constantes fallas cotidianas de servicios básicos, tomadas ya como algo común entre toda la comunidad marabina.

120 horas, lo que equivale a cinco días lleva el Estado Zulia sin energía eléctrica. Además de las fallas en el suministro público del agua, la carencia de efectivo, la crisis hospitalaria y las interminables colas para llenar el tanque de gasolina.

Se difunden fotografías y comentarios por las redes sociales de personas durmiendo en los techos o a las afueras de sus casas por el calor sofocante y la cantidad de zancudos insoportables, también es de conocimiento público la gran cantidad de artefactos y electrodomésticos dañados por los apagones repentinos.

Los refrigeradores también colapsan, descongelando toda la comida hasta llegar al punto de no ser comestible, se pudre. Charcutería y carnicerías han llegado al tope de bajar los precios de sus productos para no perder todo lo invertido.

Otro ejemplo de la crisis energética es que gran parte del pueblo marabino se encuentra incomunicado debido a que sus equipos celulares o computadoras portátiles se les agotan la batería y no hay energía disponible donde cargarlos.

Algunos centros comerciales prefieren mantener sus puertas cerradas, no es rentable trabajar sin electricidad y mucho menos sin punto de venta electrónicos. El colapso comercial se agudiza día a día y el Estado Zulia es quien peor lo está padeciendo de todo el pueblo venezolano.

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

El Periodista, Gustavo Ocando Alex @gusocandoalex redacta: “Me topé con una vecina septuagenaria en las escaleras del edificio en un apagón de 9 horas. Subía, sentada de espaldas, escalón por escalón. Dos amigas cargaban su silla de ruedas. - Tranquilo, mijo. Voy piano, piano. Su buen humor, una bocanada fresca. No quiso mi ayuda. #SinLuz”.

La Periodista, Nitu Pérez Osuna @NituPerez señala: “Mientras dormíamos a las 3 am, un concierto de cacerolas se escuchaba en Maracaibo porque siguen sin electricidad... Me comentan que la luz aún no llega”.

La Escritora, Milagros Socorro @MilagrosSocorroMientras expresa: “El #Zulia sin electricidad, gasolina ni efectivo. El sur del país inundado. Puentes derrumbados, barcos hundidos, niños muertos de inanición... sólo hay gobierno para perseguir, secuestrar y torturar”.

Nuestro seguidor, Juan Carlos Rodríguez @jaycer17 comunica: “La angustia que leo en Twitter hoy, en especial de gente querida que tiene a su gente en Maracaibo (prácticamente aislada y más de día y medio sin luz) me parte el alma en serio. Únanlo a todo el rollo con Requesens y santo Dios, que despertar”.

El usuario, Henry Oroño @hobravo comenta: “Maracaibo #SinLuz, no importa cuando leas esto”.

El Beisbolista, Ender Inciarte @enderinciartem opina: “En Maracaibo no hay agua, comida, medicinas, efectivo, no hay luz... de verdad que me da tristeza saber lo que mi gente en Maracaibo están pasando, ojalá Dios mediante las cosas mejoren lo más pronto posible”.

El Redactor, Harrys Rondón @Harrys74 escribe: “Ser un nómada en Maracaibo no te salva #MaracaiboSinLuz nos devolvieron a la era de la cavernas. Por no hablar del agua”.

La cuenta, Leo R. @lromerob argumenta: “De mis clientes en Maracaibo en conjunto sus ventas han caído un 68% en lo que va de agosto por todo el problema eléctrico, de transporte e hiperinflacionario. Uno de ellos, el más crítico tiene una caída del 98% van a quebrar a toda la ciudad”.

La Educadora, Luisa Pernalete @luisaconpaz participa: “Sin luz y con hambre. La señora Yraida hace comida para una pequeña empresa. Hoy no pudo hacer nada: la carne molida se le estropeó. No tendrá luz y no comerá ni ella ni su hija pequeña. Eso es un atentado”.

El Arquitecto, Vernney Villalobos B. @vervillaber manifiesta: “Me comenta el carnicero que tiene su negocio acá en la urbanización que venderá todo lo que pueda a precio de costo y cerrará hasta nuevo aviso #MaracaiboSinLuz #hambruna #SOSZulia”.

El Editor, Manuel G. Sánchez @ceroembuste dice: “Hoy hablé con mi hermano. Vive en Maracaibo. -¿Cómo estás, además de asfixiado por el calor? - le pregunto. Se le quiebra la voz. - Nunca le había tenido miedo a la noche. Hasta ahora... Lo interrumpo: - Los demonios se valen de ella. Y él concluye: - Y tienen hambre”.

El Periodista, Gustavo Ocando Alex @gusocandoalex informa: “Tuvimos que cercenar 300 gramos de 1 kilo de carne molida de res, podridos tras 12 horas de apagón. Así vivimos en el Zulia”.

La usuaria, Margarita Arribas @pimpina notifica: “Después de dieciséis horas corridas #sinluzmaracaibo, nos conectan de nuevo. A correr a cargar celulares, llenar tobos, lavar platos, revisar correos, bañarse... nadie sabe cuánto durará este hiato”.