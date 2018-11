@guarote: No vemos soluciones ni a corto, ni a mediano plazo...

La actual crisis humanitaria venezolana ha generado muchas hipótesis, desenlaces y escenarios, algunos pesimistas y otros tratando de lograr un optimismo para la venidera época decembrina. Lo cierto es que la cruda realidad de nuestro país nos hace ver que no hay soluciones ni a corto ni a mediano plazo.

Algunos grupos particulares de la sociedad abogan por una intervención militar como solución inmediata, otros apoyan las sanciones contra el gobierno venezolano tanto de los Estados Unidos de América como de la Unión Europea, otros apuestan por una implosión social por motivo de una asfixiante hiperinflación, y son escasos los que aun creen en una dirigencia opositora que restablezca el orden político.

Así como existen las mencionadas y factibles hipótesis, también se hallan incertidumbres críticas dentro de la población venezolana:

¿Quién seguirá gobernando en Venezuela a corto y mediano plazo?

¿Seguirá Nicolás Maduro en el poder o surgirá un nuevo líder dentro de una implosión chavista?

Si el actual Presidente de Venezuela sigue al mando, ¿Vamos camino a la radicalización mayor de la economía, con un perfil comunista que suprima la participación privada o a una flexibilización económica, aunque imperfecta?

Si en un caso hipotético el gobierno de Nicolás Maduro cae, ¿Quién se encargará del gobierno de transición?

Cabe destacar que si se sigue el protocolo de Cuba no llegaremos muy lejos como nación ya que no se escuchan por ninguna parte oportunidades de emprendimiento cubano dentro de la isla caribeña, de hecho la producción y la propiedad privada no se fomenta ni se fortalece en esa nación.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

El usuario, Ramón Machado @guarote redacta: “El problema es que no vemos solución ni a corto ni a mediano plazo, y cada vez todo empeora”.

La Lic. RRHH Diana, @OpositoraActiva señala: “De sanciones en sanciones se nos va la vida y se atornilla el gobierno”.

El Periodista, Roberto Deniz @robertodeniz expresa: “A Jorge Rodríguez ahora le falta hacer el “documental” de cómo murió Fernando Albán, cómo Venezuela entró en hiperinflación o cuánto le ha costado el país y quiénes se han enriquecido con los Clap”.

El Director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez @GomezMarcos, comunica: “Por el torpe experimento político de Venezuela, alto gasto público y medidas obstinadas de autoridades incompetentes. Estiman inflación anual en 10.000.000%”.

El Profesor de Economía, Steve Hanke @stevehanke_es comenta: “Si no puedes confiar en el dinero que emite el gobierno, entonces no puedes confiar en nada. La hiperinflación venezolana hoy es de 60.855%, el país se encuentra en una crisis total: 9 de cada 10 venezolanos no ganan suficiente para comprar sus alimentos”.

El Periodista, Alex Vallenilla @alexvallenilla opina: “Roy Daza dice que esto se soluciona produciendo petróleo. Esto se resuelve dejando de robarse lo poco que se produce de petróleo y produciendo con mano de obra venezolana: comida, ropa, zapatos, carros, cemento, cabillas, carne, leche”.

La Escritora, María José Ferreiro @mjferreiro escribe: “La hiperinflación arruinando a todos, y ellos, como de costumbre, invirtiendo en propaganda. Clarísimas las prioridades del más despreciable grupo de poder de la historia”.