@GloriaNavarroT: ...Vamos bien, no me rindo, aunque no duerma

Mucho venezolanos no están tan alegres por la situación en que estamos, luego de los sucesos de este fin de semana tras la quema de los camiones que traían la #AyudaHumantaria de Colombia a territorio venezolano. Sin embargo, lo que la gente debe tener muy en claro que son 20 años de oprobio y desmanes por parte de un régimen opresor.

Hay que entender que la realidad no cambiará de un día para otro, a lo mejor las ciudadanos se molesten y digan que son solo palabras sin sentido, pero a pesar de todo, lo más importante es que ya no estamos solos, el mundo sabe lo que ocurre en Venezuela, el concierto de naciones ha tomado la decisión de ayudar a los venezolanos a salir de esta opresión.

No se puede perder la fe y la esperanza, Venezuela sigue siendo tierra de gracia, que su gente no tiene igual, y renacerá de sus cenizas como el ave fénix, fuerza y fe que vamos bien.

Leamos los comentarios de los seguidores de @ReporteYa

Jonathan Jakubowicz @JoJakubowicz dice: "Hoy pasó lo que ha pasado en Venezuela durante 20 años, la única diferencia es que ya no estamos solos. Quien se sienta pesimista es porque su optimismo se basaba en una ilusión. Por primera vez en la historia, hoy el mundo conoció la magnitud de la maldad de nuestros opresores".

Luis Monagas @lamlopez8011 establece: "La verdad, los venezolanos no conocíamos en carne propia la barbarie del gobierno. Quien se crean experto o pretendes que otros lo sean, está mintiendo, Mi apoyo a @jguaido vamos bien.. con el favor de Dios".

Gloria @GloriaNavarroT comparte: "Vamos bien en cuanto a información Mundial, voy dolida con el maltrato que sufre mi nación, pero voy a darlo todo con fuerza, aquí no me rindo, aunque no duerma".

Que se YO @garciagkg asegura: "No debe haber pesimismo, el gloria al bravo pueblo lo comenzaron los indígenas".

Gladys Mireya Vivas @gladys_vivas redacta: "El mundo entero lo vio, y sabe de nuestra desgracia".

ReinaND @ReinitaND indica: "Maduro quiere hacer ver que su régimen es fuerte, pero no es así. Ha mostrado una vez más lo patán que es, al quemar ayuda humanitaria y asesinar a quienes pedían su ingreso. Cada vez más repudiado".

Anny @annyperezg sentencia: "El mundo corroboró la maldad de nuestros opresores".

Janeth González @janethga escribe: "Son como la sarna que es difícil de quitar, pero a la final se logra. !Yo sigo apoyando a @jguaido hay que levantar el espíritu! Y seguir!".

Zaida Sánchez @2ZAIDA4 infiere: "Gracias por esa dosis de energía positiva para todos los Venezolanos. Dios bendice a Venezuela y lo bueno está por venir".