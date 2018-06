@Gloriabarreir52: "Con lo de @LORENT_SALEH hay demasiada injusticia"

Yamile Saleh Rojas @yamisaleh: "Hoy #21Jun estoy a las puertas del Helicoide y aún no me dejan saber de mi hijo, va más de 1 mes de aislamiento. Pido hablar con las autoridades. Intenté entregar una carta al Comisario Carlos Calderón y no me la recibieron. ¡Por favor no jueguen más con nuestro dolor!"