@giannivelasquez: Venezuela de primero en todas las estadísticas negativas

Uno de los principales enemigos de los venezolanos ha sido la inflación (revolucionada a hiperinflación), y esta no para de fortalecerse a la vez que asfixia el bolsillo de la gran mayoría de ciudadanos. Pero la debacle económica de Venezuela no termina ahí, teniendo en cuenta que el dólar no oficial se ha acelerado más rápido que la inflación.

A partir de julio de este año cambió la correlación entre la velocidad de los precios de los bienes y servicios y el del dólar en el mercado paralelo de divisas. La consultora Econométrica aseveró en un reciente reporte que este comportamiento se revierte, al dar como resultado que la inflación se encuentre variando por encima del paralelo, razón por la cual el dólar ha venido perdiendo cierto poder de compra.

De acuerdo a cálculos de varios analistas, la pérdida del poder adquisitivo del paralelo ha hecho que una familia en Venezuela que recibía alrededor de $100 mensuales en remesas hace un año, ahora requiera de $500 para adquirir la misma cantidad de productos.

En agosto del 2018 el Gobierno subió en 6000 % el salario mínimo para llevarlo a 1800 bolívares, pero ese sueldo apenas puede comprar 9 % de los bienes que adquiría hace tres meses, según estimaciones de Ecoanalítica. En paralelo, el Ejecutivo realizó cambios en las escalas salariales del sector público y la diferencia entre un salario mínimo y el máximo es solo de 1000 bolívares.

Fondo Monetario Internacional.

Informe octubre / Inflación año 2018

Argentina 40,5%

Bolivia 3,7%

Brasil 4,2%

Chile 2,9%

Colombia 3,1%

Ecuador 0,7%

Paraguay 4,1%

Perú 2,4%

Uruguay 7,9%

Venezuela 2.500.000%

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

El Ing. Electricista, Alan Clavijo @Alanclavijoh redacta: “La ceguera ideológica es tal que no permite ver el fracaso de un sistema que no ha dado resultado en ningún país en el que haya aplicado. ¡Dios! hasta China lo entendió y, cierto que se quedaron con el poder político, pero al menos cedieron el económico y dejan vivir al ciudadano”.

El usuario, Crítico @crittttico señala: “Los montos de las tarjetas de crédito de @bbvaprovincial son una burla ante una inflación tan galopante, creo que hablo por muchos usuarios, lo mismo pasa con otros bancos”.

El Economista, Asdrubal R. Oliveros @aroliveros expresa: “En este momento, una familia de 4 miembros necesita cerca de US$500 para cubrir sus gastos básicos. Hace un año necesitaba cerca de US$100. La vida se encarece en dólares porque la inflación es mucho más agresiva que la suba del tipo de cambio”.

Nuestro seguidor, Hamlett J. Rojas C. @Hamlett66 comunica: “Sin rectificación de políticas públicas, ni cambio de modelo no habrá esperanzas de una economía en crecimiento, ni desarrollo productivo”.

El Abogado, Gustavo Gudiño @gustavogudino comenta: “Vengo del mercado que aún siendo Municipal los precios son inalcanzables”.

La usuaria, Ginoble @PoePsicologa comunica: “Costando lo mismo que un par de zapatos, ambos mucho más que un sueldo mínimo. Este es el país de la locura”.

El usuario, Gianni Velásquez @giannivelasquez escribe: “El País fuera de serie. Primero en todas las estadísticas negativas que se puedan leer en comparación con otros países”.