@germinans: Así paga el gobierno a quienes más chantajean con la comida

Estos primeros días del mes de agosto a quedado en evidencia como aquellos “afectos” al gobierno comunista han rebelado su descontento con la revolución, llegando al punto de protestar trancando calles y avenidas de forma pacífica. Algunos más valientes (como los campesinos) tuvieron la osadía de tratar de acercarse al palacio de Miraflores, pero fueron recibidos por piquetes de la GNB.

Vecinos de un complejo habitacional de la Misión Vivienda ubicada en el Puente Los Leones de Caracas salieron a la calle a protestar por la falta de agua y electricidad en sus hogares.

Habitante de Misión Vivienda en La Paz, denuncia que una señora habría muerto por falta de oxígeno al no poderla trasladar de emergencia por falta de luz. Advierte que si el gobierno no atiende sus necesidades "el pueblo se va a alzar".

Ni electricidad ni agua, es la denuncia de habitantes de las residencias de la Misión Vivienda en la Paz - Caracas, aseguran que 1.085 familias son afectadas por las fallas de los servicios.

“Con sinceridad, si fracasó el modelo revolucionario, a Maduro se le escapó todo de las manos. Se le escapó la electricidad, se le escapó la economía, se le escapó la educación. No hay luz, no hay agua, no hay pasaje, no hay efectivo, aquí todo el mundo roba como le da la gana, no hay seguridad. Presidente Maduro póngase las pilas porque el pueblo le está hablando”, expresó un vecino de La Paz.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

El Profesor, Mario G. Massone @massone59 redacta: “Habitantes de la Gran Misión Vivienda Venezuela tratados no igual que a los manifestantes de la oposición pero sí impedidos de marchar a Miraflores a saludar (reclamar) a su presidente obrero”.

La usuaria, Mascioli García @magdamascioli señala: “Ciudadanos avanzan… y como siempre dije: quienes votaron por este gobierno serán los que reclamarán directamente en la puerta de Miraflores ¡Allí están!”.

El twitero, Luis A. Vegas V. @lavvphotography expresa: “Todo, absolutamente todo seguirá empeorando hasta el día que el pueblo venezolano se haga respetar”.

El usuario, Eleonore Nemeth @EleonoreNemethM comunica: “Ya paso el tiempo de criticar y pelearse entre sí, el pueblo debe estar unido”.

La usuaria, Betulaica @Betulaica comenta: “Ya el pueblo está "alzao"; ¡Lo que le falta es organizarse!”.

La twitera, Alicia Villamizar @germinans opina: “Así paga el gobierno a quienes más chantajea con la comida y la vivienda”.

El Médico, Panza75 @panza75 escribe: “Bien bueno que abrieron los ojos. Hay que sumar para salir de esta tragedia”.