@ger2686: Sobran las razones para protestar

Diferentes gremios sociales se unieron con un solo fin en común, dirigirse a Miraflores a exigir sus derechos, así como lo pueden hacer simpatizantes del oficialismo, así también se quieren acercar al palacio presidencial sectores como: Colegio de Enfermeras de Caracas, Médicos del Hospital Vargas, Fetrasalud, Corpoelec, estudiantes, trabajadores petroleros, transportistas y sociedad civil.

El detalle está en que en las inmediaciones del Hospital J.M de los Ríos y en la Av. Andrés Bello se encuentran piquetes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y por si las cosas se salen de control, también hay cordones de seguridad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con sus respectivos equipos antimotines.

Han pasado 53 días de protesta por parte de las enfermeras y médicos, las exigencias son claras, mejoras salariales y abastecimiento de insumos médicos. Sin embargo, la PNB que rodea la protesta el día de hoy 16 de agosto, les ofreció enviarles una comisión del MinSalud para que reciban el documento aquí. Médicos y enfermeras se han negado.

El Dr. Carlos Prosperi expresa desde marcha a Miraflores: “El sector salud es parte de la solución, no del problema. Si el Presidente no nos quiere escuchar, el sector salud se va a mantener en la calle más fuerte y unido que nunca”.

No sólo en la ciudad de Caracas hay protesta del sector Salud, en el Estado Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Portuguesa y Lara también están manifestando pacíficamente enfermeras y médicos exigiendo mejoras salariales y laborales.

Como dato relevante, La presidenta de la Federación de Enfermeros, Fanny Gamarra, argumenta: “el actual ministro de Salud, Carlos Alvarado, no está en capacidad de ocupar el cargo porque no conoce los temas de salud. Mientras no tenga la pericia para llevar el caso de nuestra situación laboral esto no se va a solucionar”.

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

La cuenta, PROVEA @_Provea escribe: “La indolencia de Maduro ante los problemas de la población lo mantiene indiferente a los reclamos de los gremios de la salud. Las enfermeras tienen derecho a defender en la calle sus derechos. Protestar no es delito”.

El usuario, Man @ger2686 redacta: “Hay que unirse a esta marcha. Sobran las razones para protestar”.

Nuestra seguidora, @aguajira indica: “A prepararse pueblo de Caracas vamos apoyar a las enfermeras en su marcha hacia Miraflores, vamos todos los ciudadanos que estamos obstinados con este gobierno”.

Nuestro seguidor, Brayhan Pérez @BP3R3Z01 señala: “Aún si maduro les decreta un aumento estratosférico y no quiebra el sistema de salud de paso, los nuevos salarios no durarán sino dos meses”.

La cuenta, informante Oriente @maittaf expresa: “Para los que queremos calle es el momento de acompañar en la marcha. Todos a Miraflores”.

La usuaria, Patuflecona @patuflecona comunica: “Con todo el respeto que merecen, pero ya que van a marchar hasta Miraflores que su petición principal sea exigir a Maduro que se vaya junto a su banda, con ello aseguramos qué todos los problemas se solventarán, de eso no hay duda”.

El Periodista, Manuel Fajardo @Mfajardo835 argumenta: “A esta hora hay un fuerte despliegue de efectivos policiales para impedir marcha del sector salud a Miraflores, hay protestas de esta misma índole, en Bolívar, Zulia y Carabobo”.