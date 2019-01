@GegeRpz: “Es una crisis que se une con la desnutrición”

Uno de los peores enemigos de la vida del venezolano dentro de su país es la desnutrición, el hambre que están padeciendo nuestros ciudadanos no es algo habitual, en la actualidad el consumo alimenticio del venezolano bajó 50% entre 2017 y 2018, confirma la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui.

“Que importa el sueldo y los aumentos si no hay poder adquisitivo. Todo lo demás es prescindible en un país donde la preocupación del 95% de la población se limita a conseguir comida”, argumentó Uzcátegui.

La Escasez de alimentos, fórmulas lácteas en Venezuela golpea a las familias, sobre todo a los más pequeños de la casa que al no alimentarse como se debe presentarán problemas de desnutrición y de desarrollo a corto, mediano y largo plazo.

Para muestra un botón, en el hospital central de Maturín ingresaron el pasado martes 15 de enero a la emergencia pediátrica una bebé de 10 meses de nacida presentando deshidratación moderada y un cuadro grave de desnutrición, llegando a pesar tan sólo cinco kilogramos.

No obstante, el primer mandatario, Nicolás Maduro Moros, prefiere invertir 1,000 millones de euros destinados a la nueva Misión “Venezuela Bella” que implementarlos para cubrir el vacío de comida y medicamentos a nivel nacional.

Como dato relevante, El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Fedeagro, Aquiles Hopkins, denunció la pérdida de sembradíos a causa de que el gobierno “no ha generado las condiciones de financiamiento para el sector privado” con el objetivo de cumplir con los niveles de producción de este año.

“El ciclo norte verano prácticamente se perdió, prácticamente no hay arroz sembrado, no se sembró ni una hectárea de girasol, no hubo fertilizantes ni agroquímicos para esa siembra”, manifestó Hopkins con preocupación.

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

La usuaria, Rosalinda Hermoso @roshermoso redacta: “Misión Venezuela bella” esto es una burla para un pueblo hambriento, sin medicinas, sin hospitales, con niños muriendo por desnutrición y sin agua, sin gas, sin electricidad, sin transporte, producción de petróleo en el piso, empresas expropiadas y destruidas”.

El Periodista, Emmanuel Rivas @erivas06 señala: “Lanzan la Misión Venezuela Bella, aprueba más de mil millones de euros para ornato ¿Cuántos niños estarán muriendo por desnutrición en Venezuela ahora mismo? ¿Cuántas personas estarán necesitando un medicamento en este momento? ¿Cuántos Venezolanos habrán comido bien?”.

La Organización, Fundación Todos Con Leo @TodosConLeo expresa: “La Escasez de alimentos, fórmulas lácteas en Venezuela golpea a las familias, sobre todo a los más pequeños de la casa que al no alimentarse como se debe presentan problemas de desnutrición”.

Nuestro seguidor, Edgard Marteletti @edgardVE comenta: “Anuncian inversión de mil millones de euros para poner a "Venezuela bella" en un país donde hay hambre, desnutrición y no se consiguen medicinas esenciales”.

La cuenta, Rescate Venezuela @RescateVe comunica: “Hasta agosto de 2018 el 48% de las embarazadas en las parroquias pobres tenía algún grado de desnutrición y el 21% desnutrición severa”.

Nuestra seguidora, GéGé @GegeRpz indica: “Es una crisis que se une con la desnutrición, intolerable ver morir niños por leucemia, sarna y sarampión”.

Nuestro seguidor, Omar Zambrano @Econ_Vzla escribe: “Termina el 2018, el peor año de nuestra historia contemporánea. Venezuela es en este momento una sociedad en desintegración, incapaz por ahora de producir nada más que muerte, desnutrición y migrantes”.