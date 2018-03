@gaspy19: “Yo misma me corto y me pinto el cabello”

La higiene personal es de suma importancia sobre todo para los venezolanos que siempre se han caracterizado por ser personas muy pulcras, siempre se han preocupados por estar siempre bien presentables y de punta en blanco, ante cualquier reunión laboral o simplemente como método para mantener una autoestima elevada.

Sin embargo, en Venezuela es un tema complicado ir a afeitarse o hacerse determinado corte de cabello por los altos precios en las peluquerías y barberías. Para los caballeros un corte de cabello y afeitarse la barba tiene un valor aproximado a Bs. 300.000

Para las damas un cambio de tinte tiene un costo aproximado de Bs. 2.000.000, los reflejos Bs. 2.500.000, corte de cabello largo Bs. 700.000, lavado de cabello Bs. 200.000, secado de cabello Bs. 250.000 Bs. 2.000.000 una Manicure y Pedicure Bs. 340.000 sistema de uñas postizas Bs. 300.000

Por tal motivo, tanto mujeres como hombres en Venezuela han preferido evitar lo mayor posible la visita a las peluquerías ya que este tipo de gasto viene siendo un lujo y se descontaría a gran manera el presupuesto para la alimentación.

Los caballeros han elegido invertir o pedir prestado maquinas para afeitar y así ahorrar algo de dinero, las mujeres prefieren entre amigas comprarse el tinte y pintarse ellas mismas el cabello o cortárselo. Lo mismo aplica en arreglarse las uñas o los pies.

#Peluquería ¿Cómo está haciendo usted para sustituir la visita a las peluquerías en su arreglo personal?

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

La cuenta, Correo del Orinoco @Correo_Orinoco redacta: “En la Venezuela de hoy el escenario es diferente, las peluquerías están desoladas por los altos precios a la hora de hacerse algún corte o arreglo en el cabello”.

El usuario, AM @DanteA_2014 señala: “En Venezuela ya no hay barberías, eso es un lujo del primer mundo”.

Nuestra seguidora, María Uribe @Marinick5 indica: “Yo tengo que pagarle a mi prima que es peluquera, me sale más barato”.

La usuaria, Betsy Hurtado @BetsyHurtado expresa: “¿Peluquería para batir diariamente records en colas, buscando efectivo, sujetándose a carritos por puestos, caminar para llegar?”.

La tuitera, Verónica @ArizaVernica informa: “voy donde están haciendo cursos y que practiquen conmigo”.

La cuenta, Maury Ramírez @Maury_yoga indica: “Ahora llevó el cabello corto”.

La usuaria, El ojo femenino @dely_quintero comunica: “Yo misma me corto el cabello”.

La cuenta, Sentido Común @larense65 comenta: “Mi esposo aprendió a aplicarme el tinte”.

La Abogada, Yraalbano @yraalbano escribe: “Me lo arreglo a mi manera en mi casa”.

Nuestra seguidora, Ana Pérez @anafrancis73 argumenta: “Sólo corte, coloración y manicure, para todo lo demás #YoMismaSoy”.

La Ucevista, Cristina Silvera @crisilvera dice: “Yo misma. Autogestión. Ahí voy, aprendiendo”.

Nuestra seguidora, Lili Zamora @lilizamora3 manifiesta: “En casita mi hermana me lo plancha, me lo pinto yo misma y cuando toca el tratamiento de cirugía capilar me lo aplico en casa. Sólo voy a la peluquería a cortármelo un poco”.

La tuitera, Patty Dager @gaspy19 explica: “Yo misma me corto y me pinto el cabello”.

Nuestra seguidora, Johanna Hernández @jahrvzla anuncia: “Las uñas no me las arreglo ni arreglaré más nunca. El cabello me lo seco yo misma y voy a la peluquería sólo dos veces al año a cortarme el cabello”.