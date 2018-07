@gabrieladelmarp: Las grietas en el seno del PSUV son visibles y profundas

El último fin de semana del mes de julio transcurrió de forma polémica tras las disyuntivas dentro del Gobierno de Nicolás Maduro Moros, entre contradicciones y “fases de lucidez” se encuentran algunos funcionarios quienes dejan al descubierto la peor crisis humanitaria en toda la historia de Venezuela.

Así lo ha dejado bien claro el “protector del Estado Táchira”, Freddy Bernal, quien el domingo 22 de julio extrañamente y ante la opinión pública contrariando nada más y nada menos que al Presidente de la República, reconoció que la llamada “Revolución Bolivariana” es culpable de la crisis en la que se encuentra sumido el pueblo venezolano.

“Me da hasta vergüenza, hemos perdido incluso hasta gobernabilidad. Hay que decirlo. Y somos responsables de ello. No es responsable la cuarta república, no. No es responsable Carlos Andrés Pérez, no. Somos responsables nosotros porque tenemos 19 años en revolución, y ya somos responsables de lo bueno y de lo malo en este país”, argumentó el jefe nacional del los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Las nuevas “revelaciones” de jerarcas chavistas y maduristas fueron el plato principal del fin de semana, entre ellas se encuentran las declaraciones del constituyentista, Julio Escalona, denunciando que ha sido perseguido y amenazado por el Estado "sólo por decir la verdad", pero pese a eso, afirmó que apoya al presidente Nicolás Maduro.

“Soy hipertenso y no consigo medicamentos, he llamado hasta a los entes del estado que se encargan de las medicinas”, indicó Escalona durante una entrevista con José Vicente Rangel en su programa José Vicente Hoy.

Además el ex embajador Escalona aseveró que “¿cómo es posible que el Gobierno de Nicolás Maduro “no haga nada” para solucionar los problemas que aquejan diariamente al pueblo venezolano tras la crisis política y económica que atraviesa el país?”.

Aun así el Canciller de la República, Jorge Arreaza, asegura sorprendentemente que: “Si el pueblo bolivariano, los revolucionarios de Venezuela, tuviésemos que venir a Nicaragua, a defender la soberanía y la independencia nicaragüense, a ofrendar nuestra sangre por Nicaragua, nos iríamos como Sandino, a la montaña de la Nueva Segovia”. Nada más distorsionado a la realidad.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

La usuaria, Gabriela del Mar @gabrieladelmarp redacta: “Las grietas en el seno del PSUV son visibles y profundas. Ni teniendo el poder se logra la cohesión necesaria”.

Nuestro seguidor, Liberador @chemymontano señala: “Es un pote de humo para implementar la nueva constitución al igual como lo está haciendo Cuba en este momento”.

La cuenta, VBNEWS @VEBNews expresa: “La gente definitivamente no aprende ¿Acaso no recuerdan el cuentico de Arias Cárdenas?”.

El usuario, Wilmer luna @WILMERLUNA2021 explica: “Qué vayan a llorar al valle después que le hicieron la vida imposible a los venezolanos, ahora que el barco se está hundiendo se quieren salvar”.

Nuestro seguidor, Manuel Inciarte @InciarteManuel indica: “Todas esas declaraciones son una nueva estrategia del PSUV. Recordemos a los Arias Cárdenas, a los Herman Escarrá, a los William Ojeda”.

El Médico, Mipo @Mipo53 comunica: “¿Rebelión en la granja? ¿Aumenta riesgo de implosión en el desgobierno? Buen resumen de opiniones”.

El Abogado, Josedelgadop @josedelgadop comenta: “Ahora quieren ponerse el disfraz de disidentes”.