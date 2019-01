@Fundavade: “Honor y gloria a Fernando Albán”

Más de 100 días han pasado del lamentable suceso de la muerte del Concejal del municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán, cuyo caso aun no se esclarece del todo debido a que el Ministerio Público (MP), no ha dado respuesta a la solicitud de investigación sobre la desaparición forzada, tortura, tratos crueles y homicidio calificado.

El Abogado de la familia de Fernando Albán, Ramón Aguilar, argumentó: “El 4 de diciembre de 2018 denunciamos formalmente su privación de libertad ilegítima, el encubrimiento de su desaparición, maltratos crueles e inhumanos y homicidio calificado ante el Ministerio Público. Estos delitos ameritan una investigación seria y demuestran la falsedad de las declaraciones de Tarek William Saab sobre supuesto suicidio”

Cabe destacar que desde aquella fecha el MP no ha procesado la denuncia. El Abogado Aguilar junto a la familia del Concejal Albán sólo han recibido una notificación en la que se les informaba que la denuncia era inadmisible.

Además, Aguilar también ha expresado que solo le han permitido el acceso a la investigación inicial del caso Albán en el expediente MP3458882008 por escasos minutos, por consiguiente, estas y otras irregularidades fueron denunciadas ante la oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet.

Aun siguen saliendo a luz pública datos relacionados al fallecimiento del Concejal Albán, el abogado Joel García señala que el Comisario Hildemaro José Rodríguez Múcura, implicado en la breve detención del Presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, también estuvo involucrado en el arresto del concejal de Caracas, Fernando Albán.

Como dato relevante, la Ex Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, consignó el pasado miércoles 16 de enero en la Corte Penal Internacional (CPI) la denuncia por el asesinato del concejal Fernando Albán, así como el testimonio del ex magistrado Christian Zerpa, para evidenciar que en Venezuela no hay Estado de Derecho.

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

El Coordinador de PJ, Julio Borges @JulioBorges redacta: “Nosotros no vamos a dejar de luchar hasta que la justicia llegue y los responsables paguen por este doloroso crimen. ¡Seguiremos luchando hasta lograr la libertad y democracia que tanto soñó!”.

El Dr. En Ciencias Políticas, Wilson Gallardo @wgallardo69 señala: “Muertes como la de Fernando Albán y Oscar Pérez enlutan al país y nos obligan a que luchemos por restablecer la democracia y la justicia”.

Nuestra seguidora, Ruth @Ruts82292657 expresa: “Todos lamentamos esa gran pérdida que fue nuestro líder Fernando”.

La cuenta, Valores Democráticos @Fundavade informa: “Honor y gloria a Fernando Albán”.

El Profesor de Filosofía, Mario G. Massone @massone59 comunica: “Mi querido Fernando Albán @albanfernando. Siempre estarás presente en nosotros. Tener un amigo como tú siempre será una bendición”.

Nuestro seguidor, Ángelo Rangel @angeloranfer comenta: “Que Fernando sea nuestro motivo y nuestra esperanza para seguir luchando por esa Venezuela por la que hasta su vida entregó”.

El Ing. Civil, Carlos Ocariz @CarlosOcariz escribe: “Fernando Albán, hombre de fe, justo, noble y luchador incansable. Ya han pasado tres meses y te seguimos extrañando, muchos incluso desde la distancia. Hoy seguimos recordándote cada día, trabajando para que tú muerte no quede impune”.