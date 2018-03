José Guerra, experto economista y diputado de la Asamblea Nacional (AN), afirma que La escasez de efectivo se debe a las "torpes políticas económicas" impulsadas en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro.

La delicada situación de escasez de efectivo está afectando la vida diaria de cada uno de los ciudadanos, sin importar el estrato social al que pertenezcan, además de los problemas en la producción y distribución de alimentos, la inflación, la inseguridad y la conflictividad, ha llevado a los venezolanos a bajar su calidad de vida

Guerra es enfático al asegurar que la falta de efectivo en el país ha estado presente desde hace por lo menos 3 años, además reprochó que el Banco Central de Venezuela (BCV), imprima papel moneda de manera inorgánica, pues ello solo agudizará la crisis en lugar de solucionarla.

En @Reporteya consultamos con nuestros tuiteros: ¿Cómo está resolviendo el tema del dinero en efectivo?

El tuitero, Doble Lipa @nosabesnadajon comenta: "¡Qué caro está todo! ¿Cuándo te vas? ¿Hay que ir a votar? ¿No hay que votar? ¡No consigo las medicinas! ¿Se cayó el internet? ¿Se fue la luz? ¿A este chamo lo mataron? ¡La robaron saliendo de su casa! ¡No consigo efectivo! ¡Se cayó el punto! ¡No hay!".

Mientras que, Valores Democráticos @fundavade "¿Al Gobierno no les da vergüenza tener a un país así? No hay efectivo, alimentos y medicinas, baterías, cauchos, gasolina, electricidad, pasaportes, bancos que funcionen, hospitales, internet, y pare de contar..."

Luis Oliveros @luisoliveros13 dice: "Cobrarán bs. 5.000 por vehículo en el peaje de Guacara. El cobro de peajes es algo normal en todo el mundo, pero en todo el mundo no hay problemas con el efectivo".

Por su parte, Segunda Visión @segundavision expresa: "La banca venezolana es “intervenida” y la están destruyendo poco a poco. una entidad bandera del régimen, como @bcodevenezuela, solo dispensa 10 mil bolívares en cajeros con suerte. en las taquillas "nada de nada". no hay efectivo pá el pueblo. la gente pasiva ¡a ver qué pasa!".

Cesar Jiménez @cesar_augusto01 destaca: "Aquí en Bolívar están quitando el 120% por el efectivo, aparte los únicos que tienen comida son los bachaqueros y solo aceptan efectivo. Los mercados no tienen nada, dónde hay punto de venta".

Asimismo, Melody del Mar Pérez @diosyverdad establece: "El ausentismo en los colegios es muy alto. No hay efectivo para comprar en cantinas, no hay dinero para comprar meriendas. Nada cuesta menos de 8 mil bolívares (la galleta más pequeña)".

Al cierre, Salomé Pérez @salomeperezve subraya: "No hay paraíso porque no hay efectivo, no hay comida, transporte, nada de nada".