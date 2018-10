@fuenmayorernie: ¡Venezuela está exportando gente maravillosa!

En toda la historia de Venezuela jamás se ha visto tantos venezolanos huyendo de su propio país, más de cuatro millones han huido y el éxodo no se detiene. Médicos, deportistas, Ingenieros, músicos, escritores y un sin fin de talentos que aunque aguantaron lo más que pudieron, no les quedó otra opción de huir. La crisis humanitaria no distingue colores.

Pero no todo son malas noticias, nuestros talentos criollos han puesto el nombre de Venezuela por todo lo alto. Otras naciones a nivel mundial se han dado cuenta de primera mano la gran pasión que sienten los venezolanos por las profesiones que eligieron para ganarse la vida.

Y es que nuestros talentos han pisado cualquier lugar remoto de este planeta; en Nueva Zelanda un maracucho ganó el primer lugar en la competencia NZ Champions of Cheese Awards 2018 dando a conocer el queso de mano. Una venezolana fue una de las ingenieras del submarino que sirvió de rescate a los 12 niños atrapados en una cueva de Filipinas.

Aun así, el talento no para de surgir en nuestro país, aun quedan profesionales que se niegan a irse y siguen apostando todo por Venezuela. Es sorprendente y a la vez admirable como venezolanos talentosos que pudieran ganarse la vida cómodamente en cualquier otra nación, prefieren desarrollar sus capacidades dentro de su país sin importar sobrevivir con precarios ingresos económicos.

En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:

La cuenta, Salvemos Chacao @salvemoschacao redacta: “#ExportandoTalento Es la manera elegante de decir que en vista de la debacle económica de Venezuela, nuestros profesionales (y los que no también) han tenido que huir del país que los vio nacer”.

Nuestro seguidor, Miguel Ángel Nieto @miguelnieto363 señala: “#ExportandoTalento A eso nos obligó Maduro a los venezolanos para no morir de hambre y poder ayudar a las familias y lo que es peor, ese talento nos hará gran falta para recuperarnos cuando la tragedia acabe”.

La cuenta, MJGC III @covmarrlo expresa: “#ExportandoTalento en México hay tantos músicos venezolanos que hay una orqueta sinfónica que tienen tantos venezolanos que la llaman "jocosamente" sinfónica Simón Bolívar C, la A y la B están en Venezuela, por ahora”.

El Portal, Revista Bienmesabe @bienmesabe_ comunica: “Un venezolano es chef de apertura en el restaurante Gucci de Italia #DeExportación”.

Nuestro seguidor, Jean Paul Cárdenas @jpfriendly35 comenta: “El verdadero y mas valioso talento venezolano, aun yace vivo y ansioso por tener esa oportunidad, única y estelar, para no solo asumir con entereza y disposición los múltiples desafíos por venir, sino también y aun mejor, para demostrar como nunca antes de lo que está hecha Venezuela”.

La cuenta, SuNoticiero @SuNoticiero escribe: “¡Conmocionados! venezolano deja atónito al jurado de La Voz Argentina con su talento”.

El usuario, Ernesto Fuenmayor G. @fuenmayorernie argumenta: “Venezuela está exportando gente maravillosa que está embelleciendo a decenas de países en el mundo con su talento y preparación. Sintámonos orgullosos y emigremos con la frente en alto, no importa dónde estemos, nuestra bandera la llevaremos en nuestra sangre. ¡Viva Venezuela!”.