@fredy3000: "¿Cuáles serán esas carreras que él considera prioritarias?...

“Todas las universidades tienen que estar conectadas con el Plan de la Patria 2025. Con el plan de desarrollo de la patria”, así lo expresó este lunes 16 de julio de 2018, el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante el acto de graduación de oficiales de la Policía Nacional Bolivariana.

“No pueden haber universidades que estén graduando miles y miles de profesionales que nada tienen que ver con el desarrollo del país, voy a insistir con eso”, advirtió.

Según el mandatario, en Venezuela se debe dar prioridad a “las carreras que tienen que ver con el desarrollo económico industrial, agroindustrial, agrícola, científico, técnico, y tecnológico del país”, así como a los estudios relacionados con “los derechos de la salud, de la educación, de la cultura, de la vivienda”.

Sin embargo, el presidente no se refirió a la deuda que mantiene su gobierno con las casas de estudio universitarias para poder estar operativas, a la dotación de materiales y a la obstaculización de la elección de las autoridades que hacen vida en esos recintos.

Lea las reacciones de los seguidores de @ReporteYa en relación a esta nueva arremetida esta vez en contra de las Universidades autónomas del país.

Ivonne @ivonne6800 expresa: "El plan de la patria que fue rechazado a Chávez en aquel referéndum. Nos lo meten a la vista de todos y nos quedamos así, como si nada".

Joseteo @joseteoher informa: "¡Que loco! Un hombre que jamás piso una universidad, sea quien diga cuáles son las carreras universitarias deban existir en las casas de estudio. Me disculpe, pero es un.....".

Alex vallenilla @alexvallenilla redacta: "Lo de la intervención de universidades es una verdadera provocación, Maduro en desespero total".

Dr. House @fredy3000 subraya: "¿Cuáles serán esas carreras que él considera prioritarias? Eso sí es preocupante. Basta con ver al país para imaginarse lo que a él le pudiera interesar que la gente estudie".

José Jiménez @josejimenez2738 manifiesta: "Tienen que estar conectadas con el desarrollo del país. Es decir, no hacer lo que indica el mediocre "plan de la patria", ese que ustedes plantean. No es plan de patria. Es su plan personal para perpetuarse en el poder y huir de la justicia".

Eduardo Pérez @eduarpeca redacta: "Lo peor es que la gente aplaude"

Sánchez de Sánchez @ayssds destaca: "El plan del chanchullo y el matraqueo".

Pedro Sánchez @Pedroapolo1320 ¡Puro gamelote madurista! Con este Gobiermno no hay desarrollo, ni progreso, menos futuro. "Plan de desarrollo hasta el 2025," porque jura que va a seguir matando de hambre al pueblo los próximos años"!

Ali J. Olivero S. @Alolivers indica: "Como de las universidades no salen bachaqueros, pranes, ni chanchulleros, que es lo que predomina en este país últimamente, que ya dejo de ser de profesionales, comenzando con el que está en la presidencia, que ni paso por la universidad, no me extraña esta bobería de ese mismo ser".