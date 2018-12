@Franklingoyo: “Una arbitrariedad por parte de Sudeban”

El gobierno comunista venezolano en su afán de complicarles la vida a todos aquellos venezolanos que desde el exterior trabajan honradamente para enviarle remesas a sus respectivos familiares que aun se encuentran dentro del país, ha decidido que las notificaciones sobre operaciones bancarias fuera del territorio de Venezuela se resumen a transferencias electrónicas a terceros o pagar tarjetas de créditos a otros beneficiarios.

En este sentido, quedan libres de notificación alguna los usuarios que deseen efectuar operaciones tales como: depósitos en cuenta, depósitos por concepto de pago de pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), transferencias electrónicas recibidas, pago de servicios públicos, transferencias electrónicas o pago de tarjetas de crédito hacia el mismo titular, adelanto de efectivo a cuenta desde la tarjeta de crédito y solicitud de créditos.

También especificaron que la plataforma tecnológica para rastrear geográficamente desde dónde se realiza una operación, ya se encuentra operativa. A través de esta se atenderán las solicitudes de notificación de viaje o estadía en el exterior “mediante un proceso sencillo”.

Sin embargo, para bloquear el uso de cuentas bancarias desde el exterior, Sudeban le ha exigido a la banca que restrinja las operaciones y bloquee cuentas de personas si la conexión se hace desde IPs no venezolanas. Perseguir la gestión de cuentas bancarias desde el exterior tiene como fin afectar a los venezolanos en el extranjero (calculen que se han ido entre 3 y 4 millones de personas).

No obstante, según múltiples reclamos de usuarios en las redes sociales, detallan que tal decisión de la Sudeban ha afectado a clientes dentro y fuera de Venezuela. Argumentan que al momento de hacer alguna transacción el sistema les hace ver un mensaje de notificación donde indican que: “se ha detectado el intento de realizar operaciones desde una dirección IP fuera de Venezuela”.

Por otra parte, la Sudeban emitió la Circular SIB-DSB-UNIF-19213 de fecha 29 de noviembre de 2018, en la cual señala que los clientes que accedan a la Banca en Línea dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, deberán hacerlo a través de empresas autorizadas para prestar servicios de internet, por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Explicaron que el objetivo de la nueva normativa es presuntamente proteger el sistema financiero venezolano contra los ataques de mafias que comercializan divisas a tasas de cambio no autorizadas por el gobierno.

La circular SIB-DSB-14539, emitida por la Sudeban, señala que en caso de ser detectada transacciones que correspondan a clientes que no hayan efectuado la notificación y cuya dirección IP se encuentre fuera de Venezuela, el banco deberá efectuar de manera preventiva un condicionamiento especial que imposibilite los accesos para hacer transferencias en línea de los instrumentos pertenecientes a dicho cliente.

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

El usuario, Ed @Ed_javan redacta: “Hace días quise entrar en la página del banco Mercantil y me emitió un mensaje que decía que no podía entrar a mi cuenta porque estaba usando un IP foráneo, y yo estoy en Venezuela. Eso ya es un despelote, ahí caerán justos y pecadores”.

La Docente, Nancy Ramírez @nancymatia señala: “La clave se me venció y estoy tratando de cambiarla y no he podido. He colocado diferentes y no acepta. Estoy en Venezuela”.

El tuitero, Gregor González @GregorGonzalez expresa: “Aquí en mi trabajo acaban de bloquear 4 compañeros al hacer transferencia. Estamos en puente hierro y conectados por Cantv, la IP está bien y por geolocalización indica que proviene de Caracas”.

La cuenta, @Firigami comunica: “A mí mi banco me dice que sospecha que estoy en el exterior tratando de mover mi cuenta. ¡Qué más quisiera yo que estar fuera! Pero no, sigo aquí y bloqueado por @Banesco”.

Nuestro seguidor, Luis Carlos Díaz @LuisCarlos comenta: “La diferencia entre remesas y triangulaciones es que se trata de dinero que no "entra" al país sino que se mueve de una cuenta a otra. La manera de regularizar eso no es con castigos y bloqueos sino con tasas de cambio atractivas”.

Nuestro seguidor, Franklin Piña @Franklingoyo escribe: “Una arbitrariedad de parte de Sudeban”.