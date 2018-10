@fapeyre: "El precio de la gasolina siguen como gran interrogante"

El presidente Nicolás Maduro ha señalado con suma insistencia la superación de la crisis económica venezolana mediante "un reseteo a la estructura, planteando, para empezar, un reacomodo de la política monetaria y una reorientación del aparato rentista petrolero".

Venezuela tiene el primer lugar en el mundo de la gasolina más barata. Tan barata que su precio es irrisorio. El presidente Maduro afirmó el pasado 28 de julio que "decir que en Venezuela la gasolina se regala es poco, pagamos por echarla. Aquí la gasolina no vale nada. Pero decir eso es mentira, sí vale mucho, la paga el Estado".

Desde que en Venezuela entró en vigencia el nuevo cono monetario, se desconoce cuál será el precio que los ciudadanos deberán pagar al surtir de combustible sus vehículos, pareciera que el gobierno no ha sacado bien las cuentas o no tiene una planificación al respecto, y es como el juego de la candelita y tienen miedo a chamuscarse.

Inventaron que quien no tuviera el carnet de la patria, no podría surtir de gasolina, porque el pago se realizaría a través de este sistema, luego dijeron que habria un sistema parecido a los puntos de venta en las estaciones de servicio, para lo cual hicieron un plan piloto que no funcionó por las constantes fallas de internet. En caso es que nadie sabe cuánto pagar por la gasolina, ni el expendedor no quien se surte.

Leamos los comentarios de nuestros seguidores en torno a este tema.

Carlos Carpio @petroleocrudo comenta: "Venezuela es, seguramente, el único país del mundo donde no se conoce el precio de la gasolina".

Gustavo Gimenez @TavoGimenez28 escribe: “Todavía no se conoce el nuevo precio de la gasolina y esto ha generado muchas dudas en la población”

Leonardo Serni M. @lsernim_0810 insiste: "Y no se conoce el precio de la gasolina todavía, eso va a impactar aun más en los precios y la hiperinflación".

Arcángel @ImArcangel destaca: "Imagínense las mafias de la gasolina cómo debe estar. El precio de la gasolina aquí siempre ha sido ridículo pero ahora es estúpidamente ridículo. Caracas aún no conoce la escasez de gasolina como se conoce en el interior".

Aaron Rodríguez @aaron_raa3 subraya: "Pero entonces usted como persona que conoce de mercado sabe que el precio de la gasolina no se puede regir por el mercado no porque se encuentre cerrado aún si no porque tiene demasiados (ojo aquí si aplica) impuestos. Ya nadie cree en la mentira aunque la digan mil veces".

Fernando Alfonzo @fapeyre manifiesta: "El pecio de la gasolina siguen como gran interrogante".

Adolfo Suárez @AdolfoS78461656 infiere: "El gobierno de Maduro pareciera estar entrampado con el precio de la gasolina. Están como el cuenta del lobo, allí viene, allí viene...".