@fapeyre: "¿Con tanto Gas en Venezuela y debo cocinar a leña?"

Día a día se va deteriorando a paso de vencedores, la calidad de vida de los venezolanos, tras no tener la posibilidad de emigrar, deben soportar las penuria que el gobierno revolucionario ha provocado luego de implementar medidas totalmente erróneas.

Venezuela es uno de los países con las mayores reservas de petróleo y gas del mundo, los habitantes de esta otrora "tierra de gracias", se ven sometidos a tener que cocinar en leña ya que el alto costo de las bombonas de gas y la escasez, ha hecho que adquirir el principal recurso para cocinar se haya vuelo inalcanzable.

Los llamados bachaqueros han hecho su gran negocio especulando a la ciudanía, al venderles con sobreprecio una bombona de gas de las pequeñas de (10 kilogramos) por sobre los 2000 bs, ni hablar de lo que cobran por la de 18 kg. que puede llegar hasta en 5 mil bs.

El gobierno da la excusa de la escasez que existe en Venezuela, poniendo trillada versión del bloqueo económico implementado por el gobierno de EE.UU., pero lo cierto es que dicho bloqueo solo es aplicado contra los funcionarios estatales.

Poncho @ponchomedina77 expresa: "En casigua el cubo estado Zulia nos quitan la electricidad entre 4 y 6 horas diarias no hay agua ni gas @solidario_gv @CorpoelecZulia_"

Luis Quintero@ @LuisQui68361512 indica: "Eso no es posible tanto gas Venezuela y no hay gas planta Coropo Maracay".

2c@#duinconsueloc @Duinconsueloc asegura: "En un país petrolero no hay gas en las plantas, no hay como conseguir una bombona. La luz fallando, el internet intermitente. Censura. represión, la angustia constante en que vivimos no tiene perdón. No es culpa de Trump es culpa de Maduro y su gobierno nefasto. Renuncien".

Deivis 92 @drdeivis2014 destaca: "Ciudad Bolívar está bella parece Chernovyl y los servicios eficientes al 100% : No hay medicina, Gas, transporte, agua, internet, efectivo, alumbrado, seguridad; todo más caro y los poquitos comercios que quedan están cerrando. Tenemos el "mejor modelo del mundo".

Fernando Alfonzo @fapeyre mantiene: "¿Con tango Gas en Venezuela y debo cocinar a leña?"

Alix Méndez @teresamendezlin redacta: "No hay, no hay luz, no hay gas, no hay dinero que alcance para comprar comida S.O.S sin miedo".

Unión Latinoamericana @cancerberovzla escribe: "Aspectos tan "sencillo" como el gas doméstico. No hay gas en Maracay. Ni gas comunal ni en gas Venezuela (por cierto ahora hay que anotarse en una lista y pagar en efectivo) @rmarcotorres @nicolasmaduro si los entes y órganos al menos cumplieran sus funciones".