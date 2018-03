@Emir_alberto198: #Emergencias No hay medicinas, gasa, nada...

La crisis por la que traviesa Venezuela es tan grave que hasta los médicos le piden a los pacientes que lleven sus propias gasas, fármacos y otros insumos por la escasez existente en los centros de salud tanto público y ahora en algunos privados.

La falta de dotación en los centros asistenciales es palpable, al punto que el sector salud también es golpeado por el éxodo masivo que se acrecienta en el país. Tanto la red hospitalaria pública como la privada, viven por igual una perenne diáspora médica.

Se conoce que diario aparecen las renuncias de los profesionales de salud para sumarse a los casi 4 millones de venezolanos en el exterior.

En @ReporteYa consultamos a nuestros seguidores: ¿Cuál ha sido su experiencia al acudir a una #Emergencia hospitalaria?

Leamos alguno de los comentarios más destacados.

Geldayan @geldayan redacta: "Terrible los médicos están trabajando con las uñas, dígame en el clínico universitario no hay ni jabón para limpiar una herida, todo hay que llevarlo y a veces ni te atienden debes ruletear por varios hospitales".

Por su parte, Mérida @dalnemu indica: "Fui el mes pasado a la emergencia de la Clínica Las Ciencias (Santa Mónica) porque tenía un oído hinchado, me dolía y no podía escuchar. Me pidieron un depósito (no transferencia ni punto) de 1.500.000,00 Bs. ¡Por si el seguro no paga!. Me tuve que ir".

Mientras que, Corsario Negro @Corsarionegro5 comenta: "En lo personal pésima, hasta los mismos enfermeros me estafaron con el pedido de un bisturí y 5 hojas de corte"

Carolina @Carola25m sugiere: "En un clínica privada del Este de Caracas no nos atendieron a las 12 de noche porque tenias que pagar 2 millones adicional al deducible de garantía para poder ser admitido en emergencia"

Auroraborealve @auroraborealve destaca: "Qué no hay medicinas, ni insumos para atender las emergencias. En uno que llevé a familiar, colocaban medicinas vencidas".

Escritornovel @escritornovel1 sugiere: "En el año 2012 en una emergencia en una clínica cuando mi seguro médico era 200 mil bs, me trataron como rey, estuve hospitalizado 3 días, no quería irme. me curaron rápido (amibiasis por comer en la calle cuando podía) acostado, viendo televisión, me llevaban el desayuno a la cama".

Emir Gazzaneo @Emir_alberto198 subraya: "#Emergencias No hay medicinas, te manda a comprar hasta gasa y lo mejor lo venden los Bachaqueros en la entrada del hospita"l.