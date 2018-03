@emachado2008: "Nazareno derrama lluvias de bendiciones en Vzla"

En la Basílica de Santa Teresa, ubicada en la ciudad de Caracas, se venera con mucha devoción al Nazareno de San Pablo, esta imagen a quien se le adjudican múltiples milagros es una pieza escultórica que data del siglo XVII, atribuida al artista Felipe de Ribas, que fue tallada en Sevilla, y realizada en madera de pino de Flandes, y representa a Jesucristo cargando la cruz, en la séptima estación del Viacrucis.

Dice la leyenda que el escultor, después de terminar de tallar la imagen, el Nazareno se le aparece y le dice: "Donde me has visto que tan perfecto me has hecho".

En el año 1597, a los habitantes de Caracas los azotó una epidemia de peste del vómito negro o escorbuto, y en esos día la imagen del Nazareno de San Pablo, fue sacada en rogativa. Durante la procesión pasó por un huerto cercano a su templo, sembrado de limoneros, y un racimo de limones quedó enredado entre la corona de espinas del nazareno, cayendo algunos al suelo. Los devotos los recogieron, dándolos como medicina a los enfermos, quienes sanaron prontamente.

Los venezolanos son fieles creyentes de la religión católica y devotos del milagroso Nazareno de San Pablo, leamos los comentarios que algunos de nuestros seguidores compartieron con @ReporteYa

Villarel @villarelys comenta: Tiempo de reflexión, abstinencia, ayuno y oración... Nazareno de San Pablo, cuídanos".

Esperanza de Jesús m @emachado2008 pide: "Nazareno derrama lluvias de bendiciones en Vzla".

Mientras que, Euridice Guerra @EuridiceGuerra expresa: "Venezuela, muere cada día, con el silencio cómplice y mortal del Vaticano. Esa es una verdad del tamaño del templo, de donde sacaremos este año el Nazareno de San Pablo. Dios mediante".

Edderich RJ @Hedderich8 destaca: "Siempre voy a Santa Teresa a Ver al Santísimo Sacramento y al Nazareno de San Pablo, estamos luchando contra cosas ocultas y él es el único que puede".

La tuitera, Bien Bello Pues!!! @sharomedina asegura: "Nazareno de San Pablo, en mi mente, en mi corazón".

Mientras que, Zaida Viscaya @zaiviz asegura: "Dios es perfecto y su Misericordia infinita, cuando pasamos por esos momentos aciagos... solo tengamos fe y confianza que el “no se muda”. Te amo Nazareno de San Pablo".

Mariu @Mariu13134472 subraya: "Nazareno De San Pablo ilumina a todos los que tienen responsabilidad ante el País, para que cada día se haga el trabajo con honestidad".

Nuestro seguidor, El Tábano @TabanoVe se pregunta: " ¿Qué sorpresa nos tendrá el Presidente? Será un bono "El Nazareno de San Pablo?"

Asimismo, Teresa Castillo @TereCastillo dice: "Lo que hay es bono...de carnaval, del Nazareno de San Pablo, de Mayo Araguaney...y así".

Al cierre, mmbstoficial @mmbstoficial responde: "Que el Nazareno de San Pablo proteja a cada uno de ustedes...".