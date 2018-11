@eliaspino: “Ganó la UC. Perdió Lacava. Estamos vivos”

Gracias a los recientes acontecimientos electorales ocurridos en la Universidad de Carabobo (UC), podemos comparar la gran dificultad que posee el pueblo venezolano en materia electoral, en esta ocasión los jóvenes carabobeños no se dejaron intimidar por el amedrentamiento de grupos violentos y se organizaron para lograr la legitimidad y el conteo honesto uno por uno de cada voto de forma absolutamente democrática.

De esta manera, El primer boletín de la Comisión Electoral de la Universidad de Carabobo (UC) da por vencedora a la plancha Unidad Estudiantil del candidato a la Federación de Centros Universitarios (FCU), Marlon Díaz, con el 85% de los votos.

Los miembros de la comisión precisaron que en el campus de Bárbula obtuvo 4 mil 899 votos, mientras que la “Alianza 200” obtuvo mil 415 y la “Alianza 222” sumó 169 sufragios. El boletín también ofreció datos del conteo en el núcleo La Morita, en el estado Aragua, sumó otros mil 184 votos para la “Coalición Unidad Estudiantil” y 72 votos para “Alianza 200”.

No obstante, la comisión creada la noche del martes 13 de noviembre con miembros de tendencia oficialista aseguró que “con 90% de los votos escrutados en seis de siete facultades” resultó ganadora de la Federación de Centros Universitarios (FCU) la candidata Jessica Bello, quien cuenta con el respaldo del gobernador chavista del estado Carabobo, Rafael Lacava.

“Hubo una especie de ‘golpe de estado’ por gente afecta al gobernador que quiere constituir una comisión electoral paralela. Pero hay que dejar claro que la única comisión electoral estudiantil que existe es la presidida por el bachiller Eduardo León, y la comisión electoral presidida por el profesor José Manuel Ortega. Ellos están en sus funciones. Los afectos al gobernador nombraron un órgano que es írrito. No la reconocemos”, explicó Pablo Aure, secretario de la UC.

La rectora de la Universidad de Carabobo (UC), Jessy Divo, denunció este miércoles que fue amenazada de muerte durante las elecciones que se celebraron en esta casa de estudios, cuando detonaron bombas lacrimógenas y disparos en el campus, presuntamente ejecutados por chavistas armados.

Además de ser amenazada, junto a otros integrantes del cuerpo docente y los representantes de la Comisión Electoral, se han librado órdenes de captura contra algunos miembros de la UC “que son adversos al gobierno regional”.

Divo informó que dos urnas electorales se perdieron por estas personas violentas y no serán contabilizadas, según información recibida por parte de la Comisión Electoral, que es elegida por los mismos estudiantes. Al respecto, dijo que había algunos que querían “autonombrarse” titulares de ese organismo temporal por supuesto abandono de Roberto León, presidente de la misma.

La Rectora hizo hincapié en que se pidió la colaboración del Ministerio de Interior y Justicia, en virtud del convenio de seguridad firmado para resguardar la seguridad en las instalaciones, pero funcionarios no aparecieron “porque se les avisó tarde”.

Toda nuestra solidaridad y apoyo con los estudiantes de la Universidad de Carabobo ante las agresiones de grupos violentos (dos heridos y al menos 15 lesionados) y solidarios también con todos aquellos profesores y maestros que reclaman de forma pacífica ante tantos abusos y atropellos de sus derechos laborales.

En @ReporteYa seleccionamos algunos comentarios de nuestros destacados seguidores:

El Historiador, Elías Pino Iturrieta @eliaspino redacta: “Ganó la UC. Perdió Lacava. Estamos vivos”.

El Escritor, Américo Martí @AmericoMartin expresa: “Enorme demostración de los estudiantes de la UC. Mataron al candidato de la oposición, apresaron dirigentes, tirotearon y gasificaron Escuelas, robaron urnas ¿Y que lograron con eso? 70% participó. Oposición: 82% Gobierno: 17% ¡Soberana paliza, amigos!”.

La Periodista, Mibelis Acevedo D. @Mibelis señala: “Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan, de animal ni policía”.

La usuaria, Adriana Moran @NuevaTec47 comunica: “Qué bueno que unos jóvenes que no conocen otra cosa que vivir en revolución estén tan convencidos y decididos a querer cambiar para recuperar la democracia que nunca conocieron”.

Nuestra seguidora, Gaby Arocha @gabyarocha comenta: “Y con la gente de Lacava amenazando, agrediendo, saboteando, pero no pudieron contra la mayoría que no quiso perder su universidad. No se dejaron vencer por el miedo. ¿Y si los venezolanos hartos de este caos intentamos ser como los estudiantes de la UC?”

La Diputada, Delsa Solorzano @delsasolorzano explica: “Mi solidaridad con las autoridades, los estudiantes y todos los amenazados por Lacava”.

La Periodista, Ibéyise Pacheco @ibepacheco escribe: “Las agresiones sólo unirán más a los universitarios. ¡Respeten el resultado en la UC!”.